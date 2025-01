ATTENZIONE / ECCO DOVE E QUANDO MANCHERÀ L’ACQUA

Come già anticipato, al fine di normalizzare l’approvvigionamento idrico dell’intero territorio provinciale servito dalla Ruzzo Reti, nei Comuni e nelle zone sottoelencate, si eseguirà *una chiusura dei serbatoi, con interruzione idrica dalle 23:30 alle 6 del giorno successivo nei giorni 31 gennaio e 1, 2, 3 febbraio 2025.*

• Alba Adriatica: intero territorio

• Ancarano: intero territorio

• Campli: intero territorio

• Castellalto: Castelnuovo

• Civitella del Tronto: Villa Lempa e Rocche

• Colledara: intero territorio

• Colonnella: capoluogo e San Giovanni

• Controguerra: intero territorio

• Corropoli: intero territorio

• Giulianova: intero territorio ad esclusione del presidio ospedaliero

• Isola del Gran Sasso: capoluogo, Cesa di Francia, Fano a Corno, Cerchiara

• Martinsicuro: Villa Rosa

• Montorio al Vomano: intero territorio

• Morro d’Oro: Pagliare

• Mosciano Sant’Angelo: intero territorio

• Nereto: capoluogo

• Notaresco: Guardia Vomano e Pianura Vomano

• Pineto: intero territorio

• Roseto degli Abruzzi: intero territorio

• Sant’Omero: intero territorio ad esclusione del presidio ospedaliero

• Sant’Egidio alla Vibrata: intero territorio

• Teramo: Varano, San Pietro, Colle Santa Maria

• Torano Nuovo: intero territorio

• Tossicia: intero territorio

• Tortoreto: intero territorio

Queste misure potrebbero creare problematiche all'erogazione del servizio idrico e cali di pressione anche nei seguenti Comuni:

• Teramo (ad esclusione del centro storico e del presidio ospedaliero),

• Bellante,

• Canzano,

• Castellalto,

• Morro d’Oro (zone collinari),

• Notaresco (zone collinari),

• Torricella Sicura.

Si specifica che gli orari indicati si riferiscono all’inizio e alla fine delle manovre; pertanto, l’interruzione ed il ripristino dell’erogazione idrica effettiva potrà subire delle variazioni in anticipo e/i ritardo rispetto all’orario indicato soprattutto per le utenze idraulicamente più sfavorite ed in funzione della capacità di compenso dei singoli serbatoi.