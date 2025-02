RUZZO / FINITI I LAVORI AL POTABILIZZATORE. TUTTO TORNA ALLA NORMALITÀ

Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria annunciati nei giorni scorsi, il potabilizzatore di Montorio al Vomano ha ripreso il suo corretto funzionamento.

Sul territorio servito non si registrano ulteriori disservizi, ad eccezione di due zone, dove le criticità sono in rapida risoluzione.

A Giulianova Annunziata - in via Brodolini, via Terracini, via di Vittorio e via Simoncini - la rete si normalizzerà già dal pomeriggio di oggi. Anche nel Comune di Sant'Egidio, punto terminale dello schema idraulico, e specificatamente in via Cavour, Viale Kennedy, Viale dei Fiori e via Marche; la rete è in via di normalizzazione ma il ripristino del servizio potrebbe richiedere più tempo. Ricordiamo che esistono delle zone, idraulicamente più svantaggiate a causa della conformazione del territorio, dove il ripristino del flusso idrico può avvenire in ritardo rispetto agli orari comunicati.

La manutenzione dell’impianto era un intervento necessario per garantirne il corretto funzionamento. Negli ultimi anni, infatti, la drastica riduzione della portata delle sorgenti ha reso il potabilizzatore, unico nella regione Abruzzo, un’infrastruttura strategica per il territorio.

Ricordiamo che i nostri operatori sono costantemente al lavoro e che, in caso di necessità, è sempre possibile segnalare il problema al nostro pronto intervento 800.520.500 indicando l'indirizzo e il recapito telefonico.

Ruzzo Reti