VIDEO / STIRPE: «MANUTENZIONE TERMINATA, ADESSO RIEQULIBRIAMO I 2MILA KM DI RETE»



Finito l'intervento di manutenzione del potabilizzatore di Montorio. Ancora qualche giorno per riequilibrare le portate di tutti i 2mila km di rete dell'Acquedotto, Tutto risolto, servirà ancora un po' di pazienza per qualche chiusura notturna, in qualche zona, ma tutto procede secondo cronoprogramma