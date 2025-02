RUZZO / CHIUSURE PER LAVORI, ECCO DOVE E QUANDO

Per permettere un maggior recupero delle riserve di alta quota, necessarie a garantire l'efficienza dello schema idraulico dei comuni serviti dalla Ruzzo Reti, il 13 e il 14 febbraio 2025 si eseguirà una chiusura dei serbatoi, con interruzione idrica dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Ecco i comuni e le località interessati alla chiusura dei serbatoi:

- Campli: intero territorio comunale

- Colledara: intero territorio comunale

- Isola del Gran Sasso: intero territorio comunale

- Montorio al Vomano: intero territorio comunale

- Sant’Omero: intero territorio comunale, ad esclusione del presidio ospedaliero

- Tossicia: intero territorio comunale

Gli orari indicati si riferiscono all’inizio e alla fine delle manovre; pertanto, l’interruzione ed il ripristino dell’erogazione idrica effettiva potrà subire delle variazioni in anticipo e/o ritardo rispetto all’orario indicato, soprattutto per le utenze idraulicamente più sfavorite ed in funzione della capacità di compenso dei singoli serbatoi.