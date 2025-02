ATTENZIONE / LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UNA CONDOTTA, LUNEDÌ ACQUA A RISCHIO NELL’AREA STAZIONE / GAMMARANA

A causa dei lavori in corso alla stazione ferroviaria di Teramo, dalle 9 del prossimo lunedì 24 febbraio, i nostri tecnici saranno impegnati nello spostamento di una condotta idrica in via Panfilo Gammelli a Teramo.

Per questo motivo, fino al termine dei lavori, l'erogazione idrica potrà subire delle interruzioni e abbassamenti di pressione nelle seguenti vie e zone limitrofe del Comune di Teramo:

- Via dell’Aeroporto;

- Via del Tiro;

- Via Giovanni Gentile;

- Via Acquaviva;

- Via Marcozzi;

- Via Emidio Ambrosi;

- Via Panfilo Gammelli;

- Via Gammarana;

- Via Giacomo Matteotti;

- Via Antonio Tripoti;

- Via Luigi Tripoti;

- Via Potito Randi;

- Via Alessandro Romualdi;

- Via Luigi Einaudi;

- Via Enrico Di Nicola;

- Via Nicola Castagna.

Interessati dall'interruzione idrica, saranno anche l'Istituto Scolastico "D’Alessandro", in via dell'Aeroporto, e l'Asilo Nido Comunale "Pinocchio - Anna Ferrante", in via Giacomo Matteotti.