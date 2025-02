ATTENZIONE / CAMBIO ORARIO DELL’INTERVENTO DEL RUZZO NELL’AREA GAMMARANA - STAZIONE

L'intervento in via Panfilo Gammelli, inizialmente previsto, a causa dei lavori in corso alla stazione ferroviaria, dalle 9 di lunedì 24 febbraio; su richiesta del Comune di Teramo *è stato posticipato alle 14* del giorno stesso, al fine di salvaguardare l'attività didattica degli istituti scolastici interessati dall'interruzione idrica.

Per questo motivo, fino al termine dei lavori, l'erogazione idrica potrà subire delle interruzioni e abbassamenti di pressione nelle seguenti vie e zone limitrofe del Comune di Teramo:

* Via dell’Aeroporto;

* Via del Tiro;

* Via Giovanni Gentile;

* Via Acquaviva;

* Via Marcozzi;

* Via Emidio Ambrosi;

* Via Panfilo Gammelli;

* Via Gammarana;

* Via Giacomo Matteotti;

* Via Antonio Tripoti;

* Via Luigi Tripoti;

* Via Potito Randi;

* Via Alessandro Romualdi;

* Via Luigi Einaudi;

* Via Enrico Di Nicola;

* Via Nicola Castagna.