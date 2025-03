ATTENZIONE / DOMANI LAVORI DEL RUZZO, ECCO DOVE E QUANDO

Giovedì 13 marzo, è in programma la riparazione di una condotta idrica adduttrice a Piano D’Accio, nel Comune di Teramo.

Per questo motivo, dalle 9.30 alle 16, il servizio di erogazione idrica potrebbe subire delle interruzioni nelle seguenti località del Comune di Teramo:

- Viale Europa da civico 80;

- Via Salvo D’Acquisto;

- Via Amerigo Vespucci;

- Largo Alberto Aiardi;

- Via Norma Cossetto;

- Fiumicino.