VIDEO / RUZZO RETI PREMIATA DA ARERA: OLTRE 1,2 MILIONI DI EURO PER L’ECCELLENZA DEL SERVIZIO IDRICO

Ruzzo Reti rappresenta un esempio virtuoso nella gestione del servizio idrico integrato. E a riconoscerlo è l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) nella valutazione tecnica relativa al biennio 2022–2023, da cui emerge che il gestore teramano non solo ha raggiunto tutti gli obiettivi di miglioramento stabiliti dall’Autorità, ma ha anche ricevuto una premialità di 1.288.908 euro per le performance ottenute nei seguenti ambiti: interruzioni del servizio, adeguatezza del sistema fognario e qualità dell’acqua depurata.

Un traguardo significativo, che acquista ancora più valore se si considera che Ruzzo Reti è l’unico gestore idrico in Abruzzo a non aver ricevuto penalità e ad aver superato la soglia del milione di euro in premi.

L'ARERA valuta la qualità tecnica del servizio idrico integrato attraverso dei macro-indicatori: continuità del servizio, riduzione delle perdite idriche, qualità dell’acqua potabile, qualità della depurazione, efficienza gestionale, adeguatezza del sistema fognario e gestione dei fanghi. Questi indicatori, noti come standard generali, coprono i tre comparti del servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) e sono utilizzati per definire obiettivi di miglioramento.







RICONOSCIUTA ANCHE LA QUALITÀ CONTRATTUALE

Risultati importanti sono stati raggiunti anche nell’ambito della Qualità Contrattuale, dove la Ruzzo Reti ha conseguito gli obiettivi per entrambi gli indicatori previsti: avvio e cessazione del rapporto contrattuale, gestione del rapporto stesso e accessibilità del servizio. Anche in questo caso, il gestore teramano è sul podio, posizionandosi al secondo posto tra i gestori abruzzesi, senza ricevere alcuna penalità. Il risultato raggiunto riflette l’impegno costante dell’azienda nel garantire il rispetto degli standard per tutte le prestazioni contrattuali: dalla preventivazione agli allacci, dalle volture ai reclami, dalla fatturazione al servizio telefonico e agli sportelli.

“Questo importante riconoscimento non è solo un premio per l’azienda, ma un risultato che appartiene a tutta la comunità. Significa che stiamo percorrendo la strada giusta: una gestione attenta, trasparente e orientata alla qualità, che mette al centro le persone, l’ambiente e il futuro del nostro territorio. Abbiamo lavorato con impegno per garantire continuità del servizio, ridurre le perdite idriche, migliorare la qualità dell’acqua distribuita e depurata, e rendere sempre più efficiente e sostenibile il sistema fognario e la gestione dei fanghi”, ha commentato la presidente Alessia Cognitti.

“Ogni investimento, ogni intervento tecnico, ogni controllo analitico è stato pensato per offrire ai cittadini un servizio affidabile, moderno e all’altezza degli standard più elevati. Siamo consapevoli dell’importanza dell’acqua nella vita quotidiana e nella salute pubblica, e continueremo a lavorare con la stessa determinazione per tutelare questa risorsa essenziale, investendo nell’innovazione e ascoltando le esigenze del territorio. Raggiungere risultati soddisfacenti anche sulle prestazioni contrattuali significa, inoltre, aver costruito un rapporto solido e trasparente con i cittadini. È un risultato che valorizza il nostro impegno quotidiano per un servizio efficiente, accessibile e orientato al miglioramento continuo”.