POSSIBILI INTERRUZIONI IDRICHE E CALI DI PRESSIONE PER IL MALTEMPO: DISAGI IN DIVERSI COMUNI DEL TERAMANO

La Ruzzo Reti fa sapere che, a causa di problemi tecnici che si sono verificati all'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano, dovuti alle avverse condizioni meteorologiche, nella giornata di oggi, 7 gennaio 2026, potranno verificarsi interruzioni del servizio idrico e/o abbassamenti di pressione nei seguenti Comuni:
- Giulianova,
- Roseto,
- Tortoreto,
- Alba Adriatica,
- Martinsicuro,
- Pineto,
- Notaresco (pianura),
- Castellalto (Castelnuovo),
- Morro d'Oro (Pagliare).
I tecnici della Ruzzo Reti sono già al lavoro per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto e per ridurre al minimo i disagi all’utenza.
Per tutti gli aggiornamenti consulta il sito www.ruzzo.it