×

Avviso

Non ci sono cétégorie

POSSIBILI INTERRUZIONI IDRICHE E CALI DI PRESSIONE PER IL MALTEMPO: DISAGI IN DIVERSI COMUNI DEL TERAMANO


RUZZORETILa Ruzzo Reti fa sapere che, a causa di problemi tecnici che si sono verificati all'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano, dovuti alle avverse condizioni meteorologiche, nella giornata di oggi, 7 gennaio 2026, potranno verificarsi interruzioni del servizio idrico e/o abbassamenti di pressione nei seguenti Comuni:


- Giulianova, 
- Roseto, 
- Tortoreto, 
- Alba Adriatica, 
- Martinsicuro, 
- Pineto, 
- Notaresco (pianura), 
- Castellalto (Castelnuovo), 
- Morro d'Oro (Pagliare).


I tecnici della Ruzzo Reti sono già al lavoro per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto e per ridurre al minimo i disagi all’utenza.


Per tutti gli aggiornamenti consulta il sito www.ruzzo.it ​