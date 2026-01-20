DOMANI SCUOLE CHIUSE PER MANCANZA D'ACQUA, ECCO QUALI E QUANDO

La Ruzzo Reti il prossimo 21 gennaio, dovrà effettuare lavori urgenti ed indifferibili a causa della rottura della linea idrica adduttrice a “Colle Izzone”, che è collegata con un’ampia fascia della rete idrica cittadina. Di conseguenza l’erogazione dell’acqua potrà subire, in gran parte del territorio comunale, un’interruzione e/o un abbassamento di pressione, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del giorno stesso.

Il Sindaco, considerato che non sarà possibile assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa, e per limitare al massimo i disagi,ha ritenuto necessaria la chiusura nella fascia oraria che va dalle ore 14:00 per tutta la giornata, degli edifici scolastici ricompresi nel Centro Storico e nelle località Cona, Colleatterrato, Piano D’Accio, San Nicolò a Tordino, S. Atto.

Ecco nel dettaglio



Istituto Comprensivo Teramo 1 “Torricella S.

-Zippilli-Lucidi”

, edifici ospitanti:

⮚ Scuola dell’infanzia e primaria “Michelessi”

, Via Nicola Dati;

⮚ Scuola dell’infanzia “De Albentiis”

, Via del Baluardo;

⮚ Scuola dell’infanzia e primaria “Noè Lucidi”

, Via Porta Reale;

⮚ Scuola dell’infanzia “Piano Solare”

, Via Felice Barnabei;

⮚ Scuola secondaria di I grado “Zippilli”

, Via Giuseppe De Vincentiis;

●

Istituto Comprensivo Teramo 2 “Savini-San Giuseppe-San Giorgio”

, edifici ospitanti:

⮚ Scuola primaria “San Giorgio”

, Via Cavacchioli;

⮚ Scuola dell’infanzia “Lettieri”

, Via A. Diaz;

●

Istituto Comprensivo Teramo 4 “S. Nicolò a T.

”

, edifici ospitanti:

⮚ Scuola dell’infanzia “Torreggianti” (ex Brigiotti), Via Michelangelo;

⮚ Scuola dell’infanzia e primaria “Serroni”

, Via Carmine Gentile e Via De Panicis;

⮚ Scuola dell’infanzia “Colleatterrato”

, Quartiere San Benedetto;

⮚ Scuola dell'infanzia "Colleatterrato", Quartiere San Benedetto;
⮚ Scuola dell'infanzia e primaria "Piano D'Accio"

, Via Salvo D’Acquisto;

⮚ Scuola dell’infanzia “S. Atto”

, Piazza della Croce;

⮚ Scuola secondaria di I grado “Giovanni XXIII”

, Via della Pace;

●

Istituto Comprensivo Teramo 5 “Falcone-Borsellino”

, edificio ospitante il Polo Scolastico “Luca

Tancredi”

, Via A. Bafile;

●

Nidi d’infanzia, edifici ospitanti:

⮚ Nido “Coccinella e Mongolfiera”

, Via F. Barnabei;

⮚ Nido “Girasole”

, Via A. Diaz;

⮚ Nido “Accademia di Pollicino”

, Via Don Primo Mazzolari;

⮚ Nido “Il Gatto con gli Stivali”

, Via Galileo Galilei;

●

I.I.S.

⮚ I.T.C.

⮚ I.T.T.

"Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti"

, edifici ospitanti:

“Pascal-Comi”

, Via A. Bafile;

“C. Forti”

, Via Cona;

●

Convitto Nazionale Melchiorre Delfico, Via Cona;

●

Istituto d’Istruzione Superiore “Delfico-Montauti”

, edifici ospitanti:

⮚ Liceo Artistico “G. Montauti”

, Via A. Diaz;

⮚ Istituto “M. Delfico”

, Via Cona;

●

Istituto d’Istruzione Superiore "Di Poppa-Rozzi”

, edifici ospitanti:

⮚ Polo Agrario “I. Rozzi”

, Loc. Piano D’Accio;

⮚ Polo Alberghiero “L. Di Poppa”

, Via F. Barnabei;

●

Liceo Statale “G. Milli”

, Via G. Carducci;

●

Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein”

, esclusivamente per l’edificio situato in Viale Bovio;