DOMANI SCUOLE CHIUSE PER MANCANZA D'ACQUA, ECCO QUALI E QUANDO

La Ruzzo Reti il prossimo 21 gennaio, dovrà effettuare lavori urgenti ed indifferibili a causa della rottura della linea idrica adduttrice a “Colle Izzone”, che è collegata con un’ampia fascia della rete idrica cittadina. Di conseguenza l’erogazione dell’acqua potrà subire, in gran parte del territorio comunale, un’interruzione e/o un abbassamento di pressione, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del giorno stesso.
Il Sindaco, considerato che non sarà possibile assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa, e per limitare al massimo i disagi,ha ritenuto necessaria la chiusura nella fascia oraria che va dalle ore 14:00 per tutta la giornata, degli edifici scolastici ricompresi nel Centro Storico e nelle località Cona, Colleatterrato, Piano D’Accio, San Nicolò a Tordino, S. Atto.
Ecco nel dettaglio
Istituto Comprensivo Teramo 1 “Torricella S.
-Zippilli-Lucidi”
, edifici ospitanti:
⮚ Scuola dell’infanzia e primaria “Michelessi”
, Via Nicola Dati;
⮚ Scuola dell’infanzia “De Albentiis”
, Via del Baluardo;
⮚ Scuola dell’infanzia e primaria “Noè Lucidi”
, Via Porta Reale;
⮚ Scuola dell’infanzia “Piano Solare”
, Via Felice Barnabei;
⮚ Scuola secondaria di I grado “Zippilli”
, Via Giuseppe De Vincentiis;
●
Istituto Comprensivo Teramo 2 “Savini-San Giuseppe-San Giorgio”
, edifici ospitanti:
⮚ Scuola primaria “San Giorgio”
, Via Cavacchioli;
⮚ Scuola dell’infanzia “Lettieri”
, Via A. Diaz;
●
Istituto Comprensivo Teramo 4 “S. Nicolò a T.
”
, edifici ospitanti:
⮚ Scuola dell’infanzia “Torreggianti” (ex Brigiotti), Via Michelangelo;
⮚ Scuola dell’infanzia e primaria “Serroni”
, Via Carmine Gentile e Via De Panicis;
⮚ Scuola dell’infanzia “Colleatterrato”
, Quartiere San Benedetto;
REGISTRO DI SETTORE N. 10 del 20/01/2026 Pag. 1 a 5⮚ Scuola dell’infanzia e primaria “Piano D’Accio”
, Via Salvo D’Acquisto;
⮚ Scuola dell’infanzia “S. Atto”
, Piazza della Croce;
⮚ Scuola secondaria di I grado “Giovanni XXIII”
, Via della Pace;
●
Istituto Comprensivo Teramo 5 “Falcone-Borsellino”
, edificio ospitante il Polo Scolastico “Luca
Tancredi”
, Via A. Bafile;
●
Nidi d’infanzia, edifici ospitanti:
⮚ Nido “Coccinella e Mongolfiera”
, Via F. Barnabei;
⮚ Nido “Girasole”
, Via A. Diaz;
⮚ Nido “Accademia di Pollicino”
, Via Don Primo Mazzolari;
⮚ Nido “Il Gatto con gli Stivali”
, Via Galileo Galilei;
●
I.I.S.
⮚ I.T.C.
⮚ I.T.T.
"Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti"
, edifici ospitanti:
“Pascal-Comi”
, Via A. Bafile;
“C. Forti”
, Via Cona;
●
Convitto Nazionale Melchiorre Delfico, Via Cona;
●
Istituto d’Istruzione Superiore “Delfico-Montauti”
, edifici ospitanti:
⮚ Liceo Artistico “G. Montauti”
, Via A. Diaz;
⮚ Istituto “M. Delfico”
, Via Cona;
●
Istituto d’Istruzione Superiore "Di Poppa-Rozzi”
, edifici ospitanti:
⮚ Polo Agrario “I. Rozzi”
, Loc. Piano D’Accio;
⮚ Polo Alberghiero “L. Di Poppa”
, Via F. Barnabei;
●
Liceo Statale “G. Milli”
, Via G. Carducci;
●
Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein”
, esclusivamente per l’edificio situato in Viale Bovio;