VIDEO-FOTO/ PRESENTATO A TERAMO IL FUMETTO “LO SPIRITO DELL’ACQUA” PER I CENTO ANNI DI RUZZO RETI

È stato presentato questa mattina a Teramo, nella sala assemblee di Ruzzo Reti, il libro a fumetti “Lo spirito dell’acqua”, opera commissionata dalla società acquedottistica teramana al fumettista Andrea Marzii in occasione del centenario dell’Azienda, che ricorre proprio quest’anno. Ad illustrare il progetto editoriale sono stati la presidente di Ruzzo Reti, Alessia Cognitti, la governance aziendale e lo stesso autore. Nato come strumento di divulgazione rivolto agli studenti delle scuole medie, il volume è capace di parlare a un pubblico molto più ampio. La lettura si sviluppa infatti su più livelli: dalle immagini e dalla narrazione a fumetti, ai focus scientifici e tecnici, fino ai contenuti multimediali accessibili tramite QR code. Un’impostazione che rende il libro adatto oggi a lettori di tutte le età, dai più giovani agli adulti. Articolato in cinque capitoli, “Lo spirito dell’acqua” unisce la forza evocativa del racconto illustrato a una base scientifica e tecnica. Ogni tavola è affiancata da approfondimenti, dati, immagini e collegamenti digitali che consentono di esplorare in modo interattivo il mondo dell’acqua, la sua gestione e il suo valore strategico. Un’opera che intreccia arte e scienza, dimostrando come la conoscenza sia uno strumento fondamentale per costruire un futuro più sostenibile e responsabile.

Più che un semplice fumetto, il volume è un vero e proprio viaggio nel tempo e nella consapevolezza. Protagonista della storia è Riccardo, un ragazzo che, guidato dallo Spirito dell’Acqua, intraprende un’avventura alla scoperta della storia del Ruzzo, dei suoi protagonisti e delle tappe che hanno segnato il percorso dell’Azienda: dalle origini al presente, fino a un futuro in cui l’acqua è una risorsa preziosa da tutelare con cura. «Questo volume nasce con l’idea di restituire e condividere una storia lunga cento anni, che abbiamo scelto di raccontare in modo diverso, attraverso un linguaggio capace di parlare a tutti: ragazzi, famiglie, cittadini, amministratori – ha dichiarato la presidente di Ruzzo Reti, Alessia Cognitti – perché l’acqua riguarda ognuno di noi. Il racconto si ispira anche ai testi della scrittrice teramana Patrizia Lombardi, che ci ha donato parole e visioni preziose che continuano a vivere sulle mura dei nostri uffici e sul sito di Ruzzo Reti, dove custodiamo con affetto il suo ricordo. Il progetto, oltre ad essere uno strumento didattico pensato per sensibilizzare ed informare le nuove generazioni sull’uso responsabile della risorsa idrica, è un piccolo regalo per la nostra comunità: un modo per dire grazie a chi ha costruito questa storia e per coinvolgere chi sarà protagonista dei prossimi cento anni».