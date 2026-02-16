RUZZO RETI / CONTINUANO GLI INTERVENTI A ROSETO, ECCO DOVE

Proseguono a Roseto degli Abruzzi gli interventi programmati dalla Ruzzo Reti, nell'ambito del progetto finanziato dal PNRR, per la ricerca perdite e per l'efficientamento e la digitalizzazione delle reti idriche.
Per consentire ai tecnici il collegamento del secondo tratto della condotta idrica lungo la Statale 16, *martedì 17 febbraio dalle 8:30 alle 16* , potrebbe mancare l'acqua nelle zone indicate e aree limitrofe:
Via Adriatica;
Via Napoleone;
Via G. Pascoli;
Via G. d’Annunzio;
Via F. Petrarca;
Via Monti;
Via G. Carducci;
Via S. Pellico;
Via A. Manzoni.