RUZZO RETI/ ANCORA CRITICITA' IN DIVERSI COMUNI, ECCO DOVE

Persistono le criticità causate dal maltempo al potabilizzatore di Montorio al Vomano.
Per questo motivo, potranno verificarsi disagi nell’erogazione del servizio idrico anche nella giornata di domani, domenica 5 aprile, nei seguenti Comuni:
📍Giulianova
📍Roseto
📍Tortoreto
📍Alba Adriatica
📍Martinsicuro
📍Pineto
📍Castellalto
- Capoluogo e Castelnuovo
📍Morro d’Oro
- Pagliare
📍Notaresco
- Pianura di Guardia Vomano
- Colle Marino
📍S. Egidio
- Villa Mattoni
📍Civitella del Tronto
📍Sant’Omero.
I tecnici sono al lavoro senza sosta per risolvere la criticità nel più breve tempo possibile.
Per questo motivo, potranno verificarsi disagi nell’erogazione del servizio idrico anche nella giornata di domani, domenica 5 aprile, nei seguenti Comuni:
📍Giulianova
📍Roseto
📍Tortoreto
📍Alba Adriatica
📍Martinsicuro
📍Pineto
📍Castellalto
- Capoluogo e Castelnuovo
📍Morro d’Oro
- Pagliare
📍Notaresco
- Pianura di Guardia Vomano
- Colle Marino
📍S. Egidio
- Villa Mattoni
📍Civitella del Tronto
📍Sant’Omero.
I tecnici sono al lavoro senza sosta per risolvere la criticità nel più breve tempo possibile.