ACQUA / ATTENZIONE: ANCORA CRITICITÀ, ECCO DOVE

Persistono le criticità causate dal maltempo al potabilizzatore di Montorio al Vomano, con maggiori disagi a Giulianova, Castellalto e Sant’Egidio.



Le avverse condizioni meteo degli ultimi giorni, particolarmente intense e persistenti, stanno continuando a rallentare il regolare funzionamento dell’impianto.

Per questo motivo, potranno verificarsi disagi nell’erogazione del servizio idrico anche nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile, nei seguenti Comuni:



Giulianova

Roseto

Tortoreto

Alba Adriatica

Martinsicuro

Pineto

Castellalto

Morro d’Oro

- Pagliare

Notaresco

- Pianura di Guardia Vomano

- ⁠Colle Marino

S. Egidio

Civitella del Tronto

Sant’Omero

Canzano.



Le squadre tecniche sono al lavoro incessantemente, senza sosta, per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Tutti i mezzi e le risorse disponibili sono stati attivati e sono attualmente operativi sul territorio.

Si informa inoltre che non si registrano criticità negli ospedali della provincia, dove il servizio idrico è regolarmente garantito.

È stato attivato il servizio di autobotti, già operative nelle aree interessate, per fornire supporto alla popolazione.

RUZZO RETI