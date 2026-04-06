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ACQUA / ATTENZIONE: ANCORA CRITICITÀ, ECCO DOVE

ACQUAPersistono le criticità causate dal maltempo al potabilizzatore di Montorio al Vomano, con maggiori disagi a Giulianova, Castellalto e Sant’Egidio.

Le avverse condizioni meteo degli ultimi giorni, particolarmente intense e persistenti, stanno continuando a rallentare il regolare funzionamento dell’impianto.
 Per questo motivo, potranno verificarsi disagi nell’erogazione del servizio idrico anche nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile, nei seguenti Comuni:

Giulianova
Roseto
Tortoreto
Alba Adriatica
Martinsicuro 
Pineto
Castellalto 
Morro d’Oro 
- Pagliare
Notaresco 
- Pianura di Guardia Vomano
- ⁠Colle Marino
S. Egidio 
Civitella del Tronto 
Sant’Omero
Canzano.

Le squadre tecniche sono al lavoro incessantemente, senza sosta, per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Tutti i mezzi e le risorse disponibili sono stati attivati e sono attualmente operativi sul territorio.
 Si informa inoltre che non si registrano criticità negli ospedali della provincia, dove il servizio idrico è regolarmente garantito.
 È stato attivato il servizio di autobotti, già operative nelle aree interessate, per fornire supporto alla popolazione.
RUZZO RETI