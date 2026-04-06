Persistono le criticità causate dal maltempo al potabilizzatore di Montorio al Vomano, con maggiori disagi a Giulianova, Castellalto e Sant’Egidio.
Le avverse condizioni meteo degli ultimi giorni, particolarmente intense e persistenti, stanno continuando a rallentare il regolare funzionamento dell’impianto.
Per questo motivo, potranno verificarsi disagi nell’erogazione del servizio idrico anche nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile, nei seguenti Comuni:
Giulianova
Roseto
Tortoreto
Alba Adriatica
Martinsicuro
Pineto
Castellalto
Morro d’Oro
- Pagliare
Notaresco
- Pianura di Guardia Vomano
- Colle Marino
S. Egidio
Civitella del Tronto
Sant’Omero
Canzano.
Le squadre tecniche sono al lavoro incessantemente, senza sosta, per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Tutti i mezzi e le risorse disponibili sono stati attivati e sono attualmente operativi sul territorio.
Si informa inoltre che non si registrano criticità negli ospedali della provincia, dove il servizio idrico è regolarmente garantito.
È stato attivato il servizio di autobotti, già operative nelle aree interessate, per fornire supporto alla popolazione.
RUZZO RETI
ACQUA / ATTENZIONE: ANCORA CRITICITÀ, ECCO DOVE
Persistono le criticità causate dal maltempo al potabilizzatore di Montorio al Vomano, con maggiori disagi a Giulianova, Castellalto e Sant’Egidio.