ACQUA / CHIUSURE NOTTURNE DEI SERBATOI, ECCO DOVE

21:30

alle ore 6:30

10 aprile 2026

Al fine di normalizzare l'approvvigionamento idrico dell'intero territorio provinciale servito dalla Ruzzo Reti e consentire una migliore distribuzione del servizio nelle ore diurne, nei Comuni e nelle zone sottoelencate si eseguirà una(intero territorio)(intero territorio)(intero territorio)(intero territorio)(intero territorio)(serbatoi di Isola Capoluogo, Fano a Corno, Cerchiara, Cesa di Francia)(serbatoi di Villa Ilii, Villa Petto, San Leonardo)(serbatoi di Colle Santarcangelo e Case di Renzo)(serbatoi di Poggio Cono, Varano, San Pietro, Colle Santa Maria)(serbatoi di Santa Lucia, Colle Civetta, Valle Canzano)(serbatoi di Case Molino e Sodere).