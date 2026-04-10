RUZZO / CHIUSURE NOTTURNE PER NORMALIZZARE IL SERVIZIO, ECCO DOVE E QUANDO

Al fine di normalizzare l'approvvigionamento idrico dell'intero territorio servito dalla Ruzzo Reti e consentire una migliore distribuzione del servizio nelle ore diurne, nei Comuni e nelle zone sottoelencate si eseguirà una chiusura notturna dei serbatoi, con interruzione idrica dalle ore 21:30 alle ore 6:30 del giorno successivo, nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026.



- Nereto (intero territorio)

- Controguerra (intero territorio)

- Isola del Gran Sasso (Isola Capoluogo, Fano a Corno, Cerchiara, Cesa di Francia)

- Colledara (Villa Ilii, Villa Petto, San Leonardo)

- Tossicia (Colle Santarcangelo e Case di Renzo)



Tale misura si rende necessaria per migliorare la distribuzione del servizio nelle ore diurne.



Si specifica che gli orari indicati si riferiscono all'inizio e alla fine delle manovre, pertanto, l'interruzione ed il ripristino dell'erogazione idrica effettiva potrà subire delle variazioni in anticipo e in ritardo rispetto all'orario indicato, soprattutto per le utenze idraulicamente più sfavorite ed in funzione della capacità di compenso dei singoli serbatoi.



Si invita a seguire gli aggiornamenti tramite il sito ufficiale e i canali social.