ATTENZIONE / MALTEMPO: POSSIBILI PROBLEMI IDRICI DOMANI, ECCO DOVE

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio, si segnalano criticità alla sorgente Mescatore, attualmente non raggiungibile per motivi di sicurezza legati alla viabilità e alla stabilità del versante.
La situazione potrebbe comportare eventuali interruzioni del servizio idrico o abbassamenti di pressione nei seguenti comuni:
- Isola del Gran Sasso - frazioni San Massimo e Colliberti
- Castelli
- Castel Castagna
- Basciano - eccetto vallata del Vomano
- Penna Sant’Andrea - eccetto Val Vomano
- Cermignano
- Cellino.
Le squadre tecniche stanno monitorando costantemente l’evolversi delle condizioni.
Nella mattinata di domani è previsto un sopralluogo congiunto con i Vigili del Fuoco per valutare eventuali ulteriori disposizioni.