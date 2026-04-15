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Non ci sono cétégorie

ATTENZIONE / MALTEMPO: POSSIBILI PROBLEMI IDRICI DOMANI, ECCO DOVE

RUZZORETIOK2

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio, si segnalano criticità alla sorgente Mescatore, attualmente non raggiungibile per motivi di sicurezza legati alla viabilità e alla stabilità del versante.

La situazione potrebbe comportare eventuali interruzioni del servizio idrico o abbassamenti di pressione nei seguenti comuni:

- Isola del Gran Sasso - frazioni San Massimo e Colliberti
- Castelli
- ⁠Castel Castagna
- ⁠Basciano - eccetto vallata del Vomano
- ⁠Penna Sant’Andrea - eccetto Val Vomano
- ⁠Cermignano
- ⁠Cellino.

Le squadre tecniche stanno monitorando costantemente l’evolversi delle condizioni.

Nella mattinata di domani è previsto un sopralluogo congiunto con i Vigili del Fuoco per valutare eventuali ulteriori disposizioni.