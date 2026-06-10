RUZZO, CONTINUANO I LAVORI PER L’EFFICIENTAMENTO, ECCO DOVE E QUANDO

Proseguono gli interventi programmati da Ruzzo Reti nell’ambito del progetto finanziato dal PNRR per la ricerca delle perdite e per l’efficientamento e la digitalizzazione delle reti idriche nel comune di Giulianova.
In questi giorni sono in corso attività di monitoraggio nella zona del Lungomare Spalato, da Piazza Dalmazia fino all’incrocio con Via Lepanto.
Ricordiamo pertanto che domani, giovedì 11 giugno, e venerdì 12 giugno, dalle 9 alle 17 sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idrica nelle seguenti zone:
- giovedì 11 giugno
Lungomare Spalato, da Piazza Dalmazia fino all’incrocio con Via Lepanto.
- Venerdì 12 giugno
Lungomare Spalato, da Piazza Dalmazia fino all’incrocio con Via Lepanto;
Via Nazario Sauro fino all’incrocio con Via Orsini.
Eventuali disagi potranno essere avvertiti specialmente negli stabili sprovvisti di autoclave o con insufficiente capacità di accumulo.
Considerato il maggiore fabbisogno idrico registrato nel periodo estivo, si invitano i cittadini dell’area interessata a limitare, quando possibile, gli usi non essenziali dell’acqua durante il periodo dei lavori.