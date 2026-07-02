RUZZO, CONCLUSI GLI INTERVENTI SULLA RETE IDRICA, AVVIATO IL RIPRISTINO



*Conclusi gli interventi sulla rete idrica: il ripristino del servizio proseguirà gradualmente entro la mattinata di domani, venerdì 3 luglio.* Si sono conclusi, nei tempi previsti, gli interventi di riparazione programmati sulle condotte adduttrici nel comune di Castellalto. Terminato l'intervento i nostri tecnici hanno avviato le operazioni di ripristino del servizio idrico. Ricordiamo peró che in questi casi la rete necessita di tempi fisiologici per il progressivo recupero delle condotte e dei serbatoi e la successiva stabilizzazione delle pressioni. Relativamente ai comuni di: Ancarano, Corropoli, Nereto, Torano, Sant’Egidio (zona Paolantonio), Giulianova (Case di Trento, via Colledoro, Colle Pizzuto, Colle S. Tommaso), la situazione dovrebbe normalizzarsi completamente nella mattinata di domani venerdì 3 luglio