RUZZO / PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIEQUILIBRIO DELLA RETE IDRICA

Proseguono le operazioni di riequilibrio della rete idrica a seguito dell’intervento di riparazione concluso nella giornata di ieri sulle condotte adduttrici nel comune di Castellalto.
La situazione è ormai in via di completa normalizzazione su gran parte del territorio interessato. Permangono alcune criticità localizzate, dovute ai fisiologici tempi necessari al completo recupero della rete.
In particolare, disservizi temporanei interessano le seguenti località:
La situazione è ormai in via di completa normalizzazione su gran parte del territorio interessato. Permangono alcune criticità localizzate, dovute ai fisiologici tempi necessari al completo recupero della rete.
In particolare, disservizi temporanei interessano le seguenti località:
- Colonnella, contrada Civita
- Corropoli, località Bivio
- Torano Nuovo, contrada Flaio.
Il completo ripristino del servizio è previsto entro la serata di oggi, con il progressivo rientro della situazione alla normalità.