RUZZO / LAVORI SULLA RETE IDRICA, PREVISTE INTERRUZIONI

Nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio 2026, sarà eseguito un intervento urgente di riparazione a Villa Falchini, nel comune di Teramo.



Per consentire lo svolgimento dei lavori, fino alle 24, il servizio idrico potrà subire interruzioni, al termine della capacità di compenso dei singoli serbatoi e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti località e zone limitrofe:



- Comune di Teramo: frazioni di Nepezzano, Piano d'Accio, Contrada Scopara, Villa Falchini, Tofo Sant'Eleuterio, Villa Turri, Chiareto, Villa Ferretti e Saccoccia,

- Comune di Bellante: Bellante capoluogo e frazioni di San Mauro, Ripattoni, Chiareto, Villa Casalena e Villa Penna,

- Comune di Sant'Omero: intero territorio comunale, escluso l'Ospedale.



Nel Comune di Sant'Omero, salvo imprevisti, il servizio tornerà regolare nella mattinata di venerdì 10 luglio, una volta ripristinati i livelli dei serbatoi e in base ai consumi idrici registrati.