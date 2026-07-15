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RUZZO RETI/ DOMANI PROBLEMI CON L'ACQUA IN ALCUNE VIE DI TERAMO, ECCO QUALI

RUZZORETIGiovedì 16 luglio è in programma un intervento per il rinnovo di un tratto di rete idrica nel Comune di Teramo.
Per questo motivo, dalle 8 alle 18, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nelle seguenti vie:

- Viale Crispi dal civico 2 al civico 16;

- Via Aeroporto;

- Via Potito Randi;

- Via Marcozzi;

- Via G. Gentile;

- Via E Ambrosi;

- Via G. Matteotti;

- Via Gammarana;

- Via A. Romualdi;

- Via De Jocobis;

- Via L. Tripoti;

- Via L. Einaudi;

- Via E. De Nicola;

- Via N.Castagna;

- Via Interamnia.

Salvo imprevisti, il servizio sarà regolarmente ripristinato al termine dei lavori.

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate sul sito www.ruzzo.it.