RUZZO RETI/ DOMANI PROBLEMI CON L'ACQUA IN ALCUNE VIE DI TERAMO, ECCO QUALI

Giovedì 16 luglio è in programma un intervento per il rinnovo di un tratto di rete idrica nel Comune di Teramo.
Per questo motivo, dalle 8 alle 18, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nelle seguenti vie:
- Viale Crispi dal civico 2 al civico 16;
- Via Aeroporto;
- Via Potito Randi;
- Via Marcozzi;
- Via G. Gentile;
- Via E Ambrosi;
- Via G. Matteotti;
- Via Gammarana;
- Via A. Romualdi;
- Via De Jocobis;
- Via L. Tripoti;
- Via L. Einaudi;
- Via E. De Nicola;
- Via N.Castagna;
- Via Interamnia.
Salvo imprevisti, il servizio sarà regolarmente ripristinato al termine dei lavori.
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate sul sito www.ruzzo.it.
- Viale Crispi dal civico 2 al civico 16;
- Via Aeroporto;
- Via Potito Randi;
- Via Marcozzi;
- Via G. Gentile;
- Via E Ambrosi;
- Via G. Matteotti;
- Via Gammarana;
- Via A. Romualdi;
- Via De Jocobis;
- Via L. Tripoti;
- Via L. Einaudi;
- Via E. De Nicola;
- Via N.Castagna;
- Via Interamnia.
Salvo imprevisti, il servizio sarà regolarmente ripristinato al termine dei lavori.
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate sul sito www.ruzzo.it.