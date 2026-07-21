LAVORI RUZZO, GIOVEDÌ RISCHIO DISAGI IN QUESTE VIE DI TERAMO

Proseguono gli interventi per il rinnovo della rete idrica nel quartiere Gammarana a Teramo. Per questo motivo, giovedì 23 luglio, dalle 8 alle 18, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nelle seguenti vie:



- Viale Crispi dal civico 2 al civico 16;

- Via Aeroporto;

- Via Potito Randi;

- Via Marcozzi;

- Via G. Gentile;

- Via E Ambrosi;

- Via G. Matteotti;

- Via Gammarana;

- Via A. Romualdi;

- Via De Jocobis;

- Via L. Tripoti;

- Via L. Einaudi;

- Via E. De Nicola;

- Via N. Castagna;

- Via Interamnia.



Salvo imprevisti, il servizio sarà regolarmente ripristinato al termine dei lavori.



Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate sul sito www.ruzzo.it.

A causa di una rottura improvvisa della condotta idrica distributrice, oggi 21 luglio 2026, intanto è in corso una riparazione in via Umbria nel Comune di Castellalto.

Pertanto, l'erogazione idrica potrebbe subire delle interruzioni o abbassamenti di pressione dalle 8 alle 17, nelle seguenti zone e aree limitrofe:

Casemolino;

Petriccione;

Campogrande;

Montecchia.