LAVORI RUZZO, GIOVEDÌ RISCHIO DISAGI IN QUESTE VIE DI TERAMO

Proseguono gli interventi per il rinnovo della rete idrica nel quartiere Gammarana a Teramo. Per questo motivo, giovedì 23 luglio, dalle 8 alle 18, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nelle seguenti vie:
- Viale Crispi dal civico 2 al civico 16;
- Via Aeroporto;
- Via Potito Randi;
- Via Marcozzi;
- Via G. Gentile;
- Via E Ambrosi;
- Via G. Matteotti;
- Via Gammarana;
- Via A. Romualdi;
- Via De Jocobis;
- Via L. Tripoti;
- Via L. Einaudi;
- Via E. De Nicola;
- Via N. Castagna;
- Via Interamnia.
Salvo imprevisti, il servizio sarà regolarmente ripristinato al termine dei lavori.
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate sul sito www.ruzzo.it.
A causa di una rottura improvvisa della condotta idrica distributrice, oggi 21 luglio 2026, intanto è in corso una riparazione in via Umbria nel Comune di Castellalto.
Pertanto, l'erogazione idrica potrebbe subire delle interruzioni o abbassamenti di pressione dalle 8 alle 17, nelle seguenti zone e aree limitrofe:
Casemolino;
Petriccione;
Campogrande;
Montecchia.