CORALE / IL SEME SEME, PAROLA PAROLA DI MARGHERITA ADDUCI

CORALE: SETTIMANALE DI RICERCA SULLA POESIA ITALIANA CONTEPORANEA

Poeta: MARGHERITA ADDUCI

da "A mio nonno" di Margherita Adduci, in "Le cantate della sacra donnaccia", (Albatros 2009)

A MIO NONNO

Il tuo corpo raggrinzito

e tremi nel camminare

tremi

e gli occhi sereni

e le tue infinite preghiere

ora sono cupi i tuoi

occhi

il tuo corpo rimpicciolisce

e la notte ti assale

e quali pensieri ti invadono?

Ti fanno tremare?

Dormi dove dormiva

lei la mamma bella

che tanto si lamentava,

austera

dava i suoi

mille ordini

ma era la tua mamma bella

e le sue lamentele

erano docili

per le tue orecchie

ora chi ti sgrida

intasca moneta

per farti addormentare.

Io vago con i pensieri

e nelle notti

sai corro come una pazza

in cerca chissà di cosa

ma li ricordo

bene i tuoi occhi sereni

così chiari;

è semplice il tuo vivere,

è così nobile da stupirmi

come un albero

che vede le sue foglie

staccarsi.

Ti amo fortemente

e prego fortemente

che tu abbia pace

in te.

I miei mille crucci

di carne

giovane

si dissolvono nella notte

per un solo bacio

vero

che ho riversato sulle tue guance

screpolate.

NOTA DI LETTURA

Per il poeta le parole sono semi, e le poesie gli alberi che riescono al nascere da questi semi di parole; e con questi semi il poeta è capace di evocare intere generazioni, e di tramandarle; proprio come accade nella poesia di Margherita Adduci, che riesce, parola parola, seme seme, a tenersi alla Vita e a lasciarsi attraversare nel suo proprio raccontarsi – tutta la letteratura è racconto dell’uomo – armonico – la poesia è inevitabilmente musica per propria portanza sonora –, che ci dice cose che scopriamo solo leggendole dal poeta di sapere, che riesce a stare in piedi come un albero, che, dall’alto, guarda cadere le sue foglie.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI: https://youtu.be/P9UwbCRMYaE .