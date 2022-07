CORALE / L’ONESTÀ BEAT DI CARLO BORDINI







Poeta:CARLO BORDINI (1938-2020)

da "Epitaffio" di Carlo Bordini (1938 - 2020), da "Poesie leggere", in "I costruttori di vulcani", (Sossella 2010)

Mio padre morí senza averne bisogno

la vita era per lui chiara e netta

i confini delle cose precisi

perché scrivo queste cose

prima della morte di mio padre

non so ma certo

qualcosa in lui non lo spingeva a morire

NOTA DI LETTURA

Incontrai per la prima volta la poesia di Carlo Bordiniin una sua diretta lettura dai Vulcani, e mi colpì da subito la sua onestà tutta beat, che per uno scrittore significanon nascondersi mai dietro “le parole esposte”:questa cosa credo sia la poesia.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI:https://youtube.com/shorts/3HjUrBzh27c?feature=share .