CORALE / LE INFINITE FORME DELL'ESISTERE NELLA POESIA DI IVAN FEDELI

Poeta: IVAN FEDELI

da "(L'Adriano)" di Ivan Fedeli, in "Cose di provincia" (PUNTOACAPO 2022)

(L’ADRIANO)

Ti parlava di cortili e ginocchia

sbucciate mentre infilava guanti e

cuore a parare anche la vita e più

l’Adriano schiacciando l’occhio al tempo

che passa. Sarebbe stato un ottimo

portiere forse o un pensatore libero

di quelli delle canzoni di Gaber

che non s’arrendono mai. Ma era figlio

del mondo da vederlo chissà dove

attento a un tramonto lui il suo sguardo

sornione una birra e il silenzio intorno.

Dicono gli amici che è andato via

in una terra nuova e torna qui

ogni tanto a respirare la gente

che resta. Si sa che è felice e questo

basta all’esistenza senza esagerare

troppo come scrivono i poeti

o raccomandano gli uomini in giro

tra quattro chiacchiere e un bicchiere al bar.

NOTA DI LETTURA

La poesia è sempre “d’occasione”; se non è così, è allora puro manierismo, decorativismo da salottino âgé, roba per gente morta e già sepolta dal Vero per il falso di tale mediocre esistenza.

A meno che non si sia tanto presuntuosi e pazzi da credersi davvero, dal Vero, dei poeti; così poeti da sapere con esattezza come si scrive una poesia, di cui si conserva gelosamente il mestiere; così poeti da sapere anche quando sedersi per mettersi a scriverla una poesia.

Per carità!

Che si esca definitivamente da questo inganno: rifuggire sempre il tedio accademico, questo sì che potrebbe portare vicino alla poesia, che succede sempre altrove, ben lontana, riparata, dal mondo – troppo saputo per la Poesia – del saper dire e del saper fare.

E allora leggiamo i versi di Ivan Fedeli, che si accosta alla vita attraverso la propria di vita; e osserva, descrive, dice; ecco: Ivan Fedeli dice attraverso i suoi versi; dice dell’uomo e le cose, del suo esistere attraverso le infinite forme dell’esistere, che è proprio quel respiro, quel fiato, quel soffio accanto di cui non ci siamo mai accorti.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI: https://youtube.com/shorts/1sDiwCIPkNQ?si=EnSIkaIECMiOmarE .