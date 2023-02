CORALE / LA FORZA BASTANTE DELLA VOLUTA IMPERFEZIONE DI ELISA DONZELLI









Poeta: ELISA DONZELLI

da "la spatriata" di Elisa Donzelli, in "album" (nottetempo 2021)

LA SPATRIATA

te lo ricordi Nora

il 25 aprile del 1994

quando a quindici anni

abbiamo preso il treno

e la pioggia scendeva

sul Duomo di Milano?

te lo ricordi che eri vestita

tutta di nero mentre la folla

sventolava bandiera rossa

quando regnava su noi due

la pace adolescente

di fronte a quel 61 per cento

al 61 per cento incosciente

del trionfo che sarebbe stato

il marzo oracolare?

NOTA DI LETTURA

Il poeta più coraggioso che abbiamo avuto – che abbiamo – in Europa è stato Bertolt Brecht (1898-1956) perché ha spogliato la parola, il suo linguaggio, di qualsiasi orpello estetico e formale riportandola alla sua funzione primaria, che è quella di nominare e dire le cose nella loro essenzialità, sempre comprensibili, visibili a tutti – coraggio che è mancato in qualche modo a Charles Baudelaire (1821-1867), troppo ansioso di farsi riconoscere come poeta, cosa di cui Brecht invece non si è mai preoccupato.

Quindi, quando ci avviciniamo alla poesia di Elisa Donzelli, dobbiamo accettare prima di tutto il fatto che le sue poesie non sono assolutamente "perfette" perché non vogliono esserlo, cioè hanno la forza bastante a non cedere all'artificio, al gioco di prestigio, perché, come il grande augustiano, la sua tensione è tutta spesa, concentrata sul nominare e dire le cose senza esitazione: quando si legge una poesia della Donzelli si avverte subito l'urgenza del gesto – che è anche atletico quello dell'artista –, e che non è riuscita a resistere a quell'attimo che ha illuminato proprio quella determinata scena che correva l'obbligo di raccontare, di testimoniare: la Letteratura tutta non è altro che una resa testimonianza scritta di sé nel mondo.

E questo forgia la voce del poeta e di questo poeta, rendendola unica, distinguibile, dura, che non cede, mai!

La poesia di Elisa Donzelli è un riuscito esercizio del Vero.

MASSIMO RIDOLFI

