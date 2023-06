CORALE / LA DEVOZIONE RISPETTOSA DI ALBERTO PELLEGATTA















CORALE: SETTIMANALE DI RICERCA SULLA POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA

Poeta: ALBERTO PELLEGATTA

da "Giacomo o dell'infanzia" di Alberto Pellegatta, in "Ipotesi di felicità" (Mondadori 2017)

GIACOMO O DELL’INFANZIA

Fai bene a non parlare, le frasi

non ti lasceranno più in pace.

Interamente in rossori dipendi

dai nostri preconcetti.

Tanto non ci sono cose più importanti

che spingere liquidi fuori dal corpo.

Anche la primavera ci danneggia

ricoperta di spore. Strilli

sotto la nostra sdegnosa magnolia.

Imparano a volare a metà giugno,

quando non riesci a tenere i vestiti addosso.

Avrai il tuo ristorante preferito, le scarpe

e i cappotti dell’invidia.

NOTA DI LETTURA

Forse poco consideriamo in Arte l'importanza della nostra esistenza chimica, minerale, metallica, atomica, questo svolgersi invisibile dell'uomo, ma sicuramente non è stato mai detto che tra i molti elementi che formano un uomo c'è sempre stata anche la poesia, al pari di tutti gli altri ingredienti indispensabile.

Allora è qui, credo, che bisogna ricercare per trovare un nuovo territorio di indagine su uomo e Arte, nel suo stare silenzioso mélange adultère de tout1, direbbe Eliot, perché, si è qui già detto, l’arte e la vita sono la medesima cosa.

Dove è nato l’uomo – presente in questa maturata infanzia che ha ricordi di code e pallori, direbbe invece un nostro poeta, Alberto Pellegatta, che poi è lo stare di adesso, nel qui e ora –, tra minerali e metalli, è nata pure la sua Arte, che rimane e resta la sua parte migliore, quello che meglio lo testimonia e conserva.

Allora possiamo dire che Pellegatta è nato dove è nata la sua poesia, ché lì possiamo sempre trovarlo, averlo accanto, nello spazio concesso di una pagina, trattata sempre con rispetto e devozione, variando senza mai abusarne, per “Lasciare tutto in ordine per fare finta di niente”.

MASSIMO RIDOLFI

dal titolo di una nota poesia di Thomas Stearns Eliot (1888-1965), che si potrebbe tradurre in mescolanza adultera del tutto [N.d. R.].

ASCOLTA QUI I VERSI: https://youtube.com/shorts/vFsXSxVyUQY?feature=share .