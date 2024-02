CORALE / LE CHIARE IMMAGINI CONCRETE DI MIRIAM DE BERARDIS

CORALE: SETTIMANALE DI RICERCA SULLA POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA

Poeta: MIRIAM DE BERARDIS

da “Linea” di Miriam De Berardis (Inedito)

LINEA

Sulla linea, quando gli occhi non sanno aprirsi, né chiudersi e le ombre non sono né luce, né buio, c'è Capo Horn. Ci sono le strade che non abbiamo percorso, i danni

che non abbiamo riparato. Le stanze di casa, i fiori che abbiamo fatto appassire per incuria e distrazione. Sulla linea ci sono le ombre di chi è partito e non ha salutato, fretta e troppo scompiglio per ritornare. Il dolore non è più contemporaneo, non fa più scena, è all'angolo tra i non nati, tra gli inciampi quotidiani,

e la pazza di Chaillot ha sempre ragione e Halloween arriva dodici volte l'anno. Sulla linea succedono cose, qualche volta.



NOTA DI LETTURA

La Poesia si salverà da sola e non ha bisogno dei poeti.

È inutile affannarsi a cercarla con la penna o altri strumenti, perché la Poesia fa quello che vuole e si fa trovare se ha voglia.

Per questo mi occupo non di Poesia ma di poeti.

I poeti difendo, perché la loro forte fragilità mi riguarda come essere umano.

Si può sperare di essere poeti solo in tutto quello che precede la Poesia, la scrittura del componimento, che è sempre un prodotto dell’Io, lirico dunque, che vuol dire parte di un laboratorio interiore, che occupa lo spazio di ogni uomo, anche se quest’uomo, in senso lato, ipotetico, non ha mai messo una parola per iscritto, fuori dal laboratorio interiore che ci accomuna, artisti o meno che siano gli uomini.

La Poesia, per esempio, sono anni che si fa trovare da Miriam De Berardis, alla quale offre immagini chiare, che questo poeta riesce a concretizzare sulla pagina, a riportarcene la visione.

Il compito del poeta è quello di portare in luce le immagini chiare della Poesia, e questo poeta sa rendere questo servizio nel suo speso racconto di ciò che accade; di ciò che accade tra uomini animali vegetali e cose, per salvare ciò che ha “fretta e troppo scompiglio per ritornare”.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI: https://youtube.com/shorts/aT5G2G-nyec?si=V5pk9ihEHIlJJcNS .