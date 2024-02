CORALE / LO SPARSO VIVERE DI RAYMOND ANDRÉ



Poeta: RAYMOND ANDRÉ(1956-2010)

da “Dedica” di Raymond André (1956-2010), in “Rue des étrangers” (Il Ponte del Sale 2014)

DEDICA

quando rientro e chiudo la porta di solito è notte

mi accompagna quel gesto

accompagna

prepara la strada si tratta Maurice

la notte è una trattativa quaggiù

devi trattarlo Maurice il prezzo di chiudere gli occhi

devi trattarlo con te se lo spietato ordine delle cose

non ti permette ancora di perdere il segno del tempo

trovare una dedica alla vita. Almeno questo va trattato.

NOTA DI LETTURA

Scrivere poesia non è altro che il fallito tentativo di nascondimento dell’Io.



Tutto traspare in poesia, pose e miserie, inevitabilmente.



Ma nella catastrofe di una simile impresa, può salvarsi il Vero, la caduta, la piccolezza che contraddistingue ogni uomo – come ogni tentativo di emersione dall’abisso che porta in sé ogni uomo.



È questa dimensione di piccolezza, di insignificanza che tenta di dirci ogni poesia, anche quella peggio riuscita; anzi, proprio quella.



Non è altro che un raccolto di lacerti del vivere quotidiano lo scrivere versi, di quegli attimi sparsi in cerca di un senso: Raymond André (1956-2010) raccoglie e riporta questo sparso vivere dell’uomo e ne ricerca la costruzione nel senso del Vero che abita l’uomo, non la Verità, perché questo poeta sa bene che su questo lato del vivere non ci è possibile il raggiungimento di alcuna certezza.



La vita, potremmo dire grazie a questo poeta, si può solo tentare di viverla, e così di “trovare una dedica alla vita.”

MASSIMO RIDOLFI

