CORALE / GLI ATTIMI INFRAMEZZATI DI MARIO DAL MARE

CORALE: SETTIMANALE DI RICERCA SULLA POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA

Poeta: MARIO DAL MARE(alias Mario Lamberti)

particŭla da “Odissea interiore” di Mario Dal Mare (alias Mario Lamberti), in “nel RinasciSenso” (Efdien 2015)

*

A cuore aperto

con mente

ventre felici

cento schiavi si son liberati

Questo è saper quando mai si è nati

NOTA DI LETTURA

Credo sia profondamente sbagliato porsi questioni prima di mettersi a scrivere qualsiasi cosa, foss’anche il verbale dell’ultima assemblea condominiale. In più denuncerebbe un atteggiamento di pre-critica, un dire automatico, che non avrebbe nulla a che fare con il concetto di autocritica – esercizio anche questo che in arte è meglio lasciar perdere e che non è affatto detto che porti a chissà quali risultati, quando più spesso non porti alla maniera.

Sarebbe un atteggiamento algido che nulla ha a che fare con l’arte, che richiederebbe invece del costruttivo cinismo; ma artista è colui che arde non certo i fuochi fatui – pensiamo solo a Caravaggio, a Picasso, e a tanti, tantissimi altri.

Insomma, si scriva se si ha da scrivere, e poi decida il tempo e, soprattutto, altri da noi – la decantazione (dico io macerazione) del manufatto d’arte è molto importante, ma che sia pure in questa fase frutto di un sentire del corpo, non certo della mente.

Il pensiero non ha nulla a che vedere con l’arte; con il decorativismo ha molto a che fare invece.

Difatti è un diario vitale quello che mette in scena Mario Dal Mare (alias Mario Lamberti), che ci racconta di attimi inframmezzati da pause dove il poeta si impegna al vivere; che poi riporta in versi o in prose, testi mai finiti, in fieri (è importante evidenziare nella sua propria composizione in versi la totale mancanza di punteggiatura, persino del punto a chiusura del componimento, perché il suo è un dire continuum, inesaurito, che vive dell’incompiutezza: è qui che si rigenera; è in questa forma che il poeta esprime tutto il proprio senso politico e di religio), come ogni benedetto vivere del mondo.

MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI:https://youtube.com/shorts/2mM3drIVbtg?si=6q6zTvgNgAz3m6ID .