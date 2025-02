CORALE / L’IMPEGNARSI A VIVERE DI PIETRO EDOARDO MALLEGNI

SETTIMANALE DI RICERCA SULLA POESIA ITALIANA CONTEMPORANEA

Poeta:PIETRO EDOARDO MALLEGNI

da “Umano peggiorare” di Pietro Edoardo Mallegni

*

Umano peggiorare,

questo è il dimenticabile

avvenire notturno

che mi riservo.

Ostinarsi a vivere,

sentirsi parte di un tutto,

di un genere,

come santi e beati.

Il fervore dell’assenza

è il migliore cipiglio

al quale dare

il mio guaire.

Permane solo una goccia,

un ricordo del mio resistere

novizio alla vita.

NOTA DI LETTURA

È una poesia di elementi quella di Pietro Edoardo Mallegni, dove l’esperienza si riproduce dentro gli stretti e saldati anelli di una catena che stringe e chiude “questo impegnarsi a vivere”(p. 16) che accomuna l’uomo all’uomo, che “mai si attaccarono a qualcosa, / che non fosse nato.”(p. 25), dove“il mondo raccoglie pezzi, / per”ricostruirci “altrove.” (p. 29) e lontani perché “si sono travestiti di orrore: / padri, madri e preti.”(p. 30) dentro un“nero limare di incontri.” (p. 34).



Ma succede alla metà esatta del libro (da p. 36, indicativamente), di questo particolare Profumo di liquirizia, che la presenza di fatti persone e cose si intensifica nell’elencazione battente dei versi e si fa esperienza e mestiere di vivere accanto al lavorare dell’uomo, che tramuta in una fantastica ricetta che promette odori e sapori di una cucina che rivive il sacrificio di ogni ingrediente: il cuoco, come il poeta, è pratico di vivi e di morti. E Mallegni per vivere cucina. E la cucina è arte come la poesia, che invece arde le parole. E la poesia è un fatto concreto, come la cucina, ci conferma questa silloge. Come quanto accade in un “verde / cimitero [...] dove / anziane spose vengono a raccogliere / borragini e raperonzoli.”(p. 37). È in queste cinque, sei pagine centrali che l’opera raggiunge la sua giusta temperatura.



MASSIMO RIDOLFI

ASCOLTA QUI I VERSI:https://youtube.com/shorts/m0RJ2WFUqRw .