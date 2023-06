“ANCHE TU SEI LA PROTEZIONE CIVILE”, SABATO A CASTILENTI L’EVENTO DEL COPE

Si intitola “Anche tu sei la Protezione Civile”, l’evento organizzato dal Consorzio Punto Europa e dall’Associazione volontari della Protezione Civile Gran Sasso, che si svolgerà sabato 24 giugno dalle ore 9:30, presso il Convento Santa Maria di Monte Oliveto, in Castilenti.

Nel corso della giornata, i volontari di Protezione Civile avranno l'opportunità di condividere le loro esperienze e le sfide affrontate durante le operazioni di soccorso recentemente svolte in Emilia Romagna. Sarà un'occasione preziosa per apprendere dai loro successi e dalle loro difficoltà, nonché per valorizzare il loro impegno e la dedizione dimostrata nell'aiutare le comunità colpite da eventi di emergenza e per poterne premiare l’impegno, mediante consegna di oltre 25 attestati di benemerenza.

Inoltre, durante l'evento, sarà organizzata una presentazione dei risultati conseguiti in seguito ai corsi abilitanti in materia di antincendio boschivo, quale momento formativo essenziale per garantire una risposta efficace e coordinata di fronte a potenziali situazioni di emergenza. A tal fine il Consorzio provvederà alla dotazione di dispositivi di protezione individuale antincendio all’associazione sulla base dei fondi del progetto europeo Italia-Croazia denominato “Firespill”, che ha valorizzato i temi della protezione del territorio da eventi catastrofici naturali ed antropici.

Infine, quale momento di sensibilizzazione della popolazione, si provvederà all’allestimento di una esibizione congiunta dei mezzi della protezione civile e ad una esercitazione dei volontari a testimonianza delle proprie capacità organizzative e operative.