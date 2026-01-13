VIDEO-FOTO/ IL COPE SI RIAGGIUDICA LO SPORTELLO PUNTO EUROPA, LUCCI ”UN RISULTATO IMPORTANTE, SIAMO TRA I PRIMI IN ITALIA”. PRESTO NUOVE SEDI IN ABRUZZO

Il Consorzio Punto Europa, raggiungendo i vertici della graduatoria italiana, si è aggiudicato la selezione indetta dalla Commissione europea per la gestione dei Centri Europe Direct, la rete di informazione e comunicazione promossa, coordinata e finanziata dalla Commissione Europea il cui obiettivo è facilitare e agevolare la conoscenza delle Istituzioni, delle Politiche, dei Programmi e delle possibilità di finanziamento dell'Unione Europea, per il periodo 2026-2030 con una sovvenzione di 220 mila euro. La conferma del Centro all'interno della rete europea di informazione conferma il ruolo centrale di Consorzio Punto Europa come ponte tra l'Europa e i cittadini e attesta la capacità di diffondere in modo efficace e capillare i valori dell'Unione europea e i diritti connessi alla cittadinanza europea. Il riconoscimento ottenuto è particolarmente rilevante in quanto sono state molti anche in Abruzzo gli Enti che hanno partecipato al Bando e il progetto presentato dal Consorzio Punto Europa si è posizionato tra i primi posti in Italia: solo 43 enti a livello nazionale sono stati accreditati come Europe Direct per il prossimo ciclo, a testimonianza della crescente capacità del Consorzio di porsi come riferimento per la progettazione e la cooperazione territoriale. A seguito del successo della proposta progettuale, il COPE attiverà e coordineerà una rete di sportelli informativi e formativi dedicati alle politiche dell'Unione Europea, operativi non solo presso la sede di Piazza Garibaldi 55 a Teramo, ma anche nelle città di Pescara e L'Aquila, e nelle aree interne, per garantire un'azione ancora più capillare a supporto e accompagnamento alle politiche europee del territorio regionale. "In qualità di Assessore regionale - dichiara Roberto Santangelo, titolare delle deleghe a Formazione, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche sociali e Cultura della Regione Abruzzo - esprimo un profondo plauso per l'avvenuta aggiudicazione e per tutte le attività che il Consorzio Punto Europa si appresta a realizzare nei prossimi anni.

Il Consorzio ha un ruolo fondamentale per avvicinare l'Europa alle persone e far conoscere le tante opportunità che l'Unione Europea offre al nostro territorio, diventando nel corso degli anni un punto di riferimento importante per tutta la nostra Regione.

La Regione Abruzzo conferma il proprio apprezzamento e la disponibilità a sostenere iniziative che rafforzino il dialogo europeo e lo sviluppo del territorio, riconoscendo nel Consorzio Punto Europa un partner qualificato e affidabile."

"Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto dal Consorzio Punto Europa - commenta l'Amministratore Unico, Filippo Lucci - chiaro riconoscimento da parte della Commissione del ruolo strategico e del lavoro svolto fino ad oggi nell'informazione, formazione e promozione dei valori e delle politiche dell'Unione Europea sul territorio e apprezzamento per la qualità della proposta progettuale presentata.

Abbiamo costituito un partenariato locale e regionale molto ampio, che comprende Comuni, Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Associazioni, altre Reti europee, con l'intenzione di continuare nel cammino comune di cooperazione e collaborazione, al fine di cogliere tutte le opportunità che l'Europa ci offre".

Nel quinquennio 2026-2030 il Centro Europe Direct Abruzzo realizzerà:

attività informativa attraverso il nostro Ufficio principale ubicato presso i locali del Consorzio Punto Europa a Teramo in Piazza G. Garibaldi 55, e le ulteriori sedi che saranno attivate presso alcuni partner progettuali, attraverso il sito web, la newsletter e i social media; •

- programmi di sensibilizzazione e informazione sulle politiche UE;

- visite ed eventi presso il Parlamento Europeo e la Commissione Europea;

- attività formative rivolte a studenti, docenti e comunità educative;

- incontri dedicati ai giovani sui temi della cittadinanza europea e delle opportunità di mobilità in Europa;

- supporto agli enti locali nella partecipazione a iniziative e bandi europei;

- eventi pubblici, workshop e seminari tematici in collaborazione con istituzioni locali e partner europel.

Elenco dei partners progettuali

Soci aderenti

Comune di Teramo

Provincia di Teramo

Università degli Studi di Teramo

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

BIM - Bacino Imbrifero Montano del Vomano

Comune di Campli

Comune di Castiglione Messer Raimondo

Comune di Arsita

Altri Comuni aderenti

Comune di Torano Nuovo

Comune di Tortoreto

Comune di Nereto

Comune di Atri

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

Comune di Tossicia

Altri enti aderenti

Regione Abruzzo - Dipartimento Sociale, Enti Locali e Cultura

Regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro e Attività Produttive (EURES)

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Area Interna Valfino Vestina - Arsita

GAL Gran Sasso Laga

Italia Nostra Abruzzo

Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo

Fondazione Pescarabruzzo

Fondazione Tercas

Fondazione Carispaq

CSV Abruzzo

ANCI Abruzzo

ALI Abruzzo

Abruzzo in Europa

Confartigianato Imprese Abruzzo

Confartigianato Imprese Teramo

Scuole aderenti

• Liceo Scientifico "Marie Curie" - Giulianova