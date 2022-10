VIDEO / TORNA A VALLE CASTELLANA LA SAGRA DELLA CASTAGNA E DELLA PATATA



Valle Castellana. Dopo diversi anni di pausa forzata, torna finalmente a Valle Castellana uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la Sagra della castagna e della patata, in programma sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022. La manifestazione si svolgerà principalmente nell’ampia piazza e nella via centrale del paese, dove si potranno visitare i mercatini gastronomici e degli hobbisti. Non mancherà l’intrattenimento musicale: il sabato sera ci sarà la discoteca con DJ Dik e DJ Emax,

mentre durante il giorno gruppi folk gireranno tra le vie del paese allietando i presenti con stornelli, a ritmo di organetto abruzzese. Ospiti di eccezione domenica 23 ottobre: “Tequila & Montepulciano Band”. Si potranno acquistare i famosi “Marroni” di Valle Castellana, sia cotti sul posto (caldarroste) che crudi, le ottime patate di montagna insieme ad altri prodotti caratteristici della zona. Il ricco menù comprenderà diverse varietà di gnocchi di patate, polenta con salsiccia, arista di maiale e tantissime altre specialità culinarie locali. L’apertura degli espositori è prevista nel primo pomeriggio di sabato 22 ottobre e per tutta l’intera giornata di domenica 23, mentre gli stand gastronomici il sabato apriranno alle ore 18.00 e la domenica alle ore 11.00.



ASCOLTA LA CONSIGLIERA TEODORA PICCIONI