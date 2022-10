LA POLENTA DEL BRIGANTE, NEL CUORE DELLA LAGA EMOZIONI TRA SAPERI E SAPORI



Due week end, quello che comincia oggi e quello del 29 e 30 ottobre a Pagliaroli di Cortino, nel cuore dei Monti della Laga, luogo di scorribande e rifugio dei briganti, si terrà “la Polentata del brigante” - Memorial “Mimmo Paesani”. L’iniziativa è volta a far conoscere e degustare eccellenze e tipicità locali all’insegna del marchio d’area “La Terra Dei Briganti, prodotti d’altri tempi”, promosso dalla Proloco di Pagliaroli nell’ottica della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità. A presentare l’evento oggi al Bim sono intervenuti in conferenza stampa il sindaco del Comune di Cortino Marco Tiberii, il responsabile tecnico del progetto di recupero del seme antico, l’agronomo Rinaldo Mauro Di Matteo, il presidente della Proloco di Pagliaroli Enrico Di Carmine, il responsabile tecnico-organizzativo Vincenzo Pallini, responsabile della Pallini Group partner ufficiale e co-organizzatore dell’iniziativa.

Domani stand aperti dalle ore 19, dove si potrà gustare la polenta in tre diverse varianti: un condimento rosso con ragù di maiale, uno in bianco con ragù di cinghiale, ed un condimento ai soli funghi porcini in veste di variante vegetariana. Inoltre, sarà possibile degustare la trippa, il formaggio fritto, salsicce e arrosticini con contorno di stagione.

Sabato 22 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e FederTrek, la Rete Territoriale Locale e i Gruppi Facebook “Borghi e Sentieri della Laga” e “Spazi Ritrovati Alto Tordino, si svolgerà la passeggiata ecologica “Il fascino dell’autunno sugli altopiani orientali della Laga”, un interessante e non impegnativo percorso ad anello, della durata complessiva di due ore e mezza, che si snoda lungo le ampie terrazze naturali posizionate tra le frazioni di Pagliaroli, Servillo, Elce e Fonte Palumbo, per ammirare panorami d’eccezione sotto i meravigliosi colori autunnali. Ritrovo alle ore 9 presso il piazzale Area SAE di Pagliaroli, evento gratuito e adatto a tutte le fasce d’età con prenotazione obbligatoria (Tel. Roberto 333/3204171 e Virginia 340/2890869). Al rientro dall'escursione, sarà possibile pranzare presso gli stand gastronomici dove l'intera proposta gastronomica sarà sempre disponibile, con il servizio braceria anche a pranzo. L’intrattenimento musicale ci accompagnerà durante il pranzo e a seguire in una festosa atmosfera alla riscoperta delle tradizioni popolari e folk locali. Sabato sera l’apertura degli stands enogastronomici è prevista per le ore 19, e la serata proseguirà dalle 22 in poi con Cocktail bar e Dj Set a cura di Marino Dj.

Domenica 24 la manifestazione avrà luogo esclusivamente a pranzo, l’apertura degli stand è prevista alle ore 12 e l’intrattenimento è a cura degli “Amici del Vomano”. Sabato 29 ottobre la manifestazione si svolgerà esclusivamente a cena, con l’apertura degli stand enogastronomici alle ore 19, l’intrattenimento musicale è a cura di “Franco Pellegrini Duo”. Domenica 30 la manifestazione avrà luogo durante l’intera giornata, con stand aperti tutto il giorno, incluso servizio braceria. La giornata è allietata dagli amici de “La Martinicchia” che intratterranno tra canti e balli a ritmi folk i nostri gioviali ospiti.

La cinque giorni a Pagliaroli di Cortino è un’ottima occasione per assaporare un autentico e genuino piatto d’altri tempi, frutto di una sapiente e meticolosa operazione di recupero e messa in rete della coltivazione del mais avviata dalla Proloco. Con il recupero delle sementi autoctone conservate da alcuni agricoltori locali, l’associazione ha dato luogo ad una filiera corta, dal produttore al consumatore, in grado di garantire la valorizzazione dei prodotti, degli usi e dei costumi tipici di questa perla dei Monti della Laga.

La Polenta del brigante - Memorial Mimmo Paesani, è dedicata al poliziotto di Pagliaroli, prematuramente scomparso, che ha privato la comunità di uno dei fautori principali del progetto di rimessa in coltura delle zone rurali e attivissimo membro dell’associazione, il cui volto “da Brigante” è diventato il logo del Marchio d’Area.

L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie all'allestimento di strutture chiuse e riscaldate. Non è prevista prenotazione.