L'ASSOCIAZIONE "IL MONTE D'ORO" COMPIE 30 ANNI E CELEBRA LA RICORRENZA A MONTORIO CON UN CONVEGNO ED UN LIBRO

L'associazione montoriese "Il Monte d'Oro" compie trent'anni a servizio del territorio e dell'aggregazione sociale e giovanile. La ricorrenza sarà celebrata con il Convegno "Il senso di un'esperienza tra passato, presente e futuro" in programma sabato 18 febbraio, alle ore 17.30, al Chiostro degli Zoccolanti a Montorio; nell'occasione saranno presentati anche la pubblicazione "Ci mettiamo il cuore da trent'anni", la cartolina e lo speciale annullo filatelico dedicati. A presentare l'iniziativa sono intervenuti questa mattina al Consorzio Bim in conferenza stampa il presidente dell'associazione, Biagio Di Giacomo, il direttore del CSV Teramo, Guido Campana, la vicesindaca di Montorio, Mariangela Cortellini , e rappresentanti di Poste Italiane Spa.

"Lo nostro associazione - spiega il presidente, Biagio Di Giacomo - nasce nel lontano 1991 come centro di prevenzione del disagio giovanile e di aggregazione sociale, attestandosi oggi come una delle realtà più longeve del territorio provinciale. In questi trent'anni di attività c'è stato un intenso e costante rapporto di collaborazione con i vari attori istituzionali - tra gli altri Comune, Provincia, Asl di Teramo, Comunità Montano, Consorzio Bim, Fondazione Tercas - , con le scuole, con le associazioni culturali montoriesi e dell'entroterra, e siamo riusciti o realizzare tantissimi progetti di prevenzione, anche per arginare fenomeni come ludopatia, bullismo e cyberbullismo, alcolismo e dipendenze varie, promuovendo laboratori di musica, pittura, teatro, ballo, corsi di lingue, colonie estive montone, campi scuola estivi, concerti, mostre e tanto altro. Particolarmente prezioso lo collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato dell'Abruzzo, che ci ha accompagnato in questo lungo percorso per favorire l'aggregazione e la ricomposizione sociale. Per questo abbiamo voluto celebrare i nostri trent'anni con i nostri collaboratori, con i principali partner istituzionali e soprattutto con tutta la comunità montoriese".

Più di recente l'Associazione, che ha una moderna e ampia sede in largo Ferrari, dietro al Cineteatro comunale, si è impegnata attivamente per favorire l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati ucraini ospiti delle strutture ricettive del territorio, realizzando anche degli opuscoli informativi sulla storia e sui servizi del comune di Montorio in lingua ucraina. Le principali tappe di questa trentennale storia sono ripercorse nel volume "Ci mettiamo il cuore do trent'anni", che sarà presentato nel corso del Convegno del 18 febbraio. Interverranno il sindaco di Montorio, Fabio Altitonante, il presidente dell'Anci Abruzzo, Gianguido D'Alberto, il Vescovo di Teramo, Mons. Lorenzo Leuzzi, il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, la presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante, il presidente del Bim Teramo, Marco Di Nicola, e il presidente del CSV Abruzzo, Casto Di Bonaventura. Alle ore 18, in collaborazione con Poste Italiane, si terrà la cerimonia di presentazione dell'annullo filatelico e della cartolina dedicati e, alle 18.30, del libro che racconta questa esperienza. Nel corso della manifestazione, moderata da Chiara Ciminà, saranno distribuiti vari riconoscimenti ai principali partner e collaboratori del "Monte d'Oro".