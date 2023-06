VIDEO / GRANDI CONCERTI IN LUOGHI FANTASTICI, IL BIM INVENTA "DiscoverTE MUSIC - RESPIRA NOTE INCONTAMINATE"



Presentato il progetto “DiscoverTE Music, Respira note incontaminate”: 4 grandi eventi live che animeranno l’estate del comprensorio. Ad illustrare il cartellone sono intervenuti oggi in conferenza stampa al Bim i partner progettuali: il presidente del Consorzio, Marco Di Nicola, la presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante, i sindaci dei Comuni di Civitella del Tronto, Pietracamela, Tossicia e Torricella Sicura, ACS Circuito Spettacolo Abruzzo- Molise, Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli”, Associazione “Appennino Up” e Proloco di Chiarino.

Il progetto nasce da un’idea del Consorzio, realizzata in compartecipazione con la Fondazione Tercas, di mettere a sistema l’offerta di eventi live di un certo rilievo attraverso un cartellone integrato e caratterizzato da un brand riconoscibile “DiscoverTE Music”, associato anche al portale di promozione turistica dell’Ente www.discoverteramo.it , con l’obiettivo di favorire il rilancio del comprensorio, in particolare delle aree interne e dei comuni del cratere sismico, attraverso concerti ed eventi dal vivo organizzati in spazi aperti e particolarmente suggestivi del comprensorio Gran Sasso-Laga, fuori dai grandi centri urbani. Questi gli appuntamenti in programma: il 25 giugno i “Ricchi e Poveri” in concerto a Chiarino di Tossicia, il 28 giugno Michele Zarrillo a Torricella Sicura, il 2 luglio Ron live tour a Prati di Tivo e l’8 agosto la Compagnia dei Folli a Civitella del Tronto.

“Questo è solo l’incipit del cartellone – conclude il presidente del Bim, Marco Di Nicola – che prevede tanti altri concerti e appuntamenti, supportati dal Consorzio nei comuni montani del comprensorio nel corso dell’estate 2023, al fine di rendere il nostro territorio sempre più vivo e attrattivo, puntando sul connubio musica-natura e sulla sostenibilità ambientale. È la prima volta che il Consorzio attiva una progettualità diretta in stretta sinergia con altre istituzioni, con i comuni e con le associazioni del territorio. Desidero ringraziare la Fondazione Tercas, la presidente, Tiziana Di Sante, e tutto il direttivo per la sensibilità dimostrata accogliendo in pieno l’idea di un cartellone eventi dal vivo condiviso, per il rilancio delle aree interne del nostro territorio”.

IL PROGRAMMA. Si parte dal cuore dell’antica Valle Siciliana, Chiarino di Tossicia, per il primo appuntamento del cartellone “DiscoverTe Music”, domenica 25 giugno, alle ore 22, con il concerto dei “Ricchi e Poveri – Tour 2023”, organizzato dalla Proloco di Chiarino con il patrocinio del Comune di Tossicia, che sarà anche l’evento clou di chiusura della festa patronale in onore di San Giovanni Battista. La formazione si esibirà in brani tratti dall’ultimo album “Reunion”, che racchiude i grandi successi dagli anni ’60 agli anni ’90 per la prima volta eseguiti dal gruppo nella formazione originaria: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Il progetto è stato realizzato sotto la direzione musicale del maestro Lucio Fabbri, che ha curato il nuovo arrangiamento rivisitando il repertorio degli anni ’70 con sonorità moderne, in grado di recuperare un immaginario che avvicina il pubblico adulto alle nuove generazioni, e i successi degli anni ’80 e ’90, per la prima volta cantati a quattro voci, anziché solo da tre, con un meraviglioso effetto di ensamble.

Secondo appuntamento il 28 giugno, alle 21.30, con il cantautore Michele Zarrillo in concerto a Torricella Sicura. Dopo l’esibizione a Sanremo 2023 con Will nella serata dei duetti, Zarrillo torna ad incontrare il suo pubblico dal vivo proponendo sia i successi del suo repertorio che le canzoni degli ultimi album. L’artista ha pensato ad una serie di concerti estivi come grandi occasioni di festa nelle quali incontrare i fan storici ed anche quelli che l’hanno scoperto di recente. Così Zarrillo ha deciso di creare alcuni appuntamenti live per incontrare il pubblico che gli è affezionato, ma anche le nuove generazioni. “Sarà una grande emozione riabbracciare i fan che mi seguono da sempre, ma anche esibirmi per la giovane generazione che si è avvicinata a me da qualche tempo”: ha commentato l’artista a tale proposito.

Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) saranno presenti: Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria). L’evento è organizzato da ACS Abruzzo-Molise in collaborazione con il Comune di Torricella Sicura.

Il 2 luglio a Prati di Tivo, in piazzale Amorocchi alle ore 18, il terzo appuntamento del cartellone con il concerto di RON con una tappa del suo live tour 2023 “Sono un figlio”, che prende il nome dal nuovo album di inediti e che, dopo la calorosa accoglienza riservata dalla critica e dal pubblico, l’artista presenterà dal vivo.

RON ha scelto la dimensione teatrale per dare risalto alle nuove canzoni e alla qualità di un repertorio di musica italiana d’autore come ce ne sono pochi. L’affezionatissimo pubblico che lo segue da sempre avrà l’occasione di ascoltare il nuovo album “Sono un figlio”, composto da brani che lo rappresentano pienamente in questo periodo della sua vita, con suoni ed arrangiamenti essenziali per mettere in luce i testi, e che durante questo tour prenderanno vita nella dimensione live che RON predilige da sempre, viste le sue qualità di musicista e compositore. L’evento è organizzato dalla Società della Musica e del teatro “Primo Riccitelli” in collaborazione con il Comune di Pietracamela.

Infine, l’8 agosto a Civitella del Tronto, torna ad incantare il pubblico la Compagnia dei Folli con lo spettacolo “Luce”: un suggestivo viaggio attraverso la luce, il fuoco, sfere volanti, effetti luminosi, proiezioni su farfalle e su sfere trasparenti, creature dell’abisso leggere e luminose, acrobati leggeri su trapezi e tessuti svolazzanti e luminosi. Una miriade di personaggi fantastici darà vita a un percorso incantato e meraviglioso, “open air”, nel mondo della luce. La nota Compagnia di teatro di strada racconta storie e leggende senza tempo attraverso l’uso di trampoli, fuoco, effetti pirotecnici, acrobati sospesi e danzatori su pareti.

L’uso di tecniche di nouveau cirque e le pratiche di alpinismo e speleologia applicate agli spettacoli rendono le performance della Compagnia sempre più spettacolari, attori sospesi su cavi d’acciaio e funi elastiche, palloni aerostati fluttuanti, danze su pareti verticali, performance acrobatiche su tessuti, cerchi, cinghie, corde e trapezi creano negli occhi dello spettatore la meraviglia e l’incanto. L’organizzazione dell’evento è curata dall’associazione “Appennino UP” in collaborazione con il Comune di Civitella del Tronto.



