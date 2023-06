VIDEO/ UN'ESTATE DI MUSICA, TEATRO, DANZA E CULTURA A TORRICELLA SICURA, RICCO IL PROGRAMMA DEL TEATRO ARIEL

Musica, teatro, danza, produzioni indipendenti e cultura a 360°: si preannuncia ricca di rassegne ed eventi di qualità l’estate torricellese grazie alle attività del Teatro Ariel- Spazio scenico della Laga di Villa Tofo e alla sapiente direzione tecnico-artistica di Renato Pilogallo e Luciano Paesani.

Si parte stasera, alle ore 21, nel suggestivo spazio scenico wilderness del teatro “Ariel”, nel bosco, in località Villa Tofo, con lo spettacolo di danza “Corrispondenze, the paradox of body” a cura di “Corpi Compagnia Danza Contemporanea” di Teramo. Dal 22 giugno fino a domenica 25 giugno al via “I like Guitar Fest 2023 – ContestE UrbanE”: un programma da non perdere, sempre a Villa Tofo con inizio ore 21, che vedrà alternarsi il chitarrista pisano Lorenzo Niccolini (chitarra acustica finger style) il 22 giugno, l’eclettico polistrumentista Marco Bartoccioni (lap steel) il 23 giugno, Maurizio Solieri Trio (rock), con il noto Solieri già chitarrista solista di Vasco Rossi per oltre 30 anni, il 24 giugno e il chitarrista e compositore siciliano Francesco Buzzurro (classic & folk jazz) il 25 giugno. In caso di maltempo i concerti si terranno presso l’Auditorium del Comune di Torricella con gli stessi orari (biglietti in prevendita presso la libreria “Tempo Libero” di Teramo).

Prosegue poi l’intenso calendario di attività del teatro Ariel, con il patrocinio del Comune di Torricella Sicura e del Bim: Il 27 giugno il Trio Accordance Classic & Folk con l’Orchestra da camera “Benedetto Marcello” che si esibirà in musiche di Rota, Morricone e Piazzolla. Il 29 giugno un repertorio tutto dedicato alla canzone napoletana con “Song & Napule”. Il 7 luglio teatro di figura con il Circo Zahir “Luna Calante”. L’8 luglio “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, l’opera di Italo Calvino sarà messa in scena alle ore 21 dalla Compagnia teatrale “Gli Sbandati” con produzione “Lectus 2023”, adattamento a cura di Dalila Curiazi e regia di Asteria Casadio e con Viviana Casadio, Marina De Carolis, Gaetano Pisciella e Renato Pisciella (ingresso libero).

Dal 13 al 24 luglio, al belvedere del Municipio di Torricella, va in scena il “Torricella S. Music Fest 2023” (ingresso libero), in collaborazione con l’Istituto Braga di Teramo e l’Orchestra “Benedetto Marcello” e con la direzione artistica di Pilogallo: quattro appuntamenti con la musica in ogni sua declinazione. Si parte il 13 luglio con il concerto jazz dei “Six-NBL New Braga Languages” con Toni Fidanza, Fabrizio Mandolini, Alessia Martegiani, Renzo Rugieri, Edmondo Di Giovannantonio e Davide Ciarallo. Il 18 luglio “Luz&Mel Quartet” (brazil); il 21 luglio i “Fleurs du mal” (blues) e il 24 luglio il quartetto di sassofoni Accademia (classic) con musiche di Morricone, Rota, Piazzolla, Rossini e Bach.

A concludere il programma delle attività del Teatro Ariel, infine, il 6 agosto teatro di prosa con l’Antigone di Sofocle, produzione diretta dell’associazione, con adattamento e regia di Luciano Paesani, la direzione tecnica di Renato Pilogallo, traduzione di Dalila Curiazi e con gli attori: Maria Egle Spotorno, Eleonora Palantrani, Renato Pisciella, Roberto Di Donato, Nancy Fazzini, Sara Palladini e Cristian Di Cesare.

