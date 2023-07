VIDEO/ PRESENTATA LA 43ESIMA EDIZIONE DELLA TENDOPOLI DI SAN GABRIELE, DAL 28 AL 30 LUGLIO, CI SARA' GABRIELE POVIA

Dal 28-30 luglio San Gabriele "Spicca in volo!" con l'annuale tendopoli. Un fine settimana pieno di appuntamenti che anticipa il consueto pellegrinaggio al Santuario che partirà il 5 agosto dopo la benedizione al Duomo.

"Il tema di quest'anno - spiega il prelato - è rivolto ai giovani, che sono ingabbiati nella dimensione social del telefonino e hanno perso il contatto con la realtà relazionale. Il telefono è la finestra di un'abitazione che chiude dentro. Per questo motivo siamo molto fieri di avere al nostro fianco il professore Aceti, che incontrerà i ragazzi per dialogare con loro." E aggiunge "La tendopoli è primo passo del pellegrinaggio che porta un messaggio di speranza: anche il cammino nel buio s'illumina con la luce del Signore. E il raggio di sole che illumina il Gran Sasso quando all'alba si arriva al Santuario di San Gabriele è lo spettacolo della sua presenza."

Un altro ospite speciale è il cantante Giuseppe Povia.

In merito all'iniziativa si esprime anche il presidente del BIM Marco Di Nicola: " Padre Francesco è un vulcano e noi supportiamo sempre con entusiasmo e convinzione questa manifestazione che riunisce migliaia di giovani da tutta Italia.

ASCOLTA QUI PADRE CORDESCHI, MARCO DI NICOLA, LORENA LEPIDI

Servizio di Eugenia Di Giandomenico