AL VIA L'ESTATE A CASTELLI 2023 CON LA 59ESIMA MOSTRA-MERCATO DELL'ARTIGIANATO CERAMICO

Arte, cultura ma anche tanto divertimento per l’Estate a Castelli 2023. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, alla presenza del sindaco Rinaldo Seca , del vicesindaco Francesca Trailani, dell’assessore agli Eventi Alessia Di Stefano e del presidente del Bim, Marco Di Nicola, ha illustrato oggi un ricco calendario di attività e manifestazioni che daranno vita ad una entusiasmante stagione nel caratteristico borgo di Castelli, allietata da spettacoli di danza, musica, esibizioni circensi, teatro e tanto altro, passeggiando tra gli ameni vicoli alla scoperta dei capolavori di artigianato artistico all’interno della 59ma edizione della mostra mercato dell’artigianato ceramico.

Si parte il 29 luglio con l’inaugurazione della Mostra-Mercato dell’Artigianato Ceramico Castellano, inaugurazione in grande stile allietata dalle note dei Seven Sins. Stand espositivi metteranno come ogni anno in mostra i prodotti ceramici che rendono Castelli capitale dell’arte e dell’artigianato. L’agosto castellano si tinge, poi, dei colori dell’arte con la mostra “Classe 2023” a cura del Liceo Grue, che sarà inaugurata il 30 luglio alle ore 17, con la mostra “Storia di una famiglia” a cura di Maria Teresa Rosa, dal 5 agosto, e con l’XI edizione del Festival della Storia dell’Arte, in programma il 21, 22 e 23 agosto in centro storico. Tre giorni di immersione totale nel mondo dell’arte, in cui tavole rotonde, esposizioni, e artisti di strada permetteranno ai visitatori di respirare l’arte in tutte le sue sfumature.

Evento di punta dell’estate a Castelli sarà, come ogni anno, il Lancio del Piatto, il 15 agosto, a cura della Proloco: la gara più simpatica e suggestiva che esista, che attira grandi e piccini per sfidarsi a colpi di piatti in terracotta lanciati giù dal belvedere del borgo.

Ad allietare le serate d’agosto ci saranno teatro, presentazioni di libri e tanta musica per le vie del borgo e nelle frazioni. Tornano quest’anno la festa di Santa Maria della Neve a Befaro, il 4 e 5 agosto, e gli appuntamenti gastronomici come la Sagra della Mortadella alla piastra e della birra nella frazione di Colledoro, dal 18 al 20 agosto. Tante le attività e animazioni per bambini, le passeggiate a cura del Cai Castelli e gli eventi, i laboratori e le dimostrazioni a cura della Pro Loco Castelli.

Un programma ricco di appuntamenti che allieterà l’estate abruzzese, permettendo a locali e visitatori di vivere ogni sera un’emozione diversa. Il programma completo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Castelli www.castelli.te.it e sulle pagine social “Visit Castelli”.