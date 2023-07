DAL 10 AL 16 LUGLIO TORNA LA 22ESIMA SAGRA DEL TARTUFO DI CAMPOVALANO

Dal 10 al 16 luglio parte la settimana dedicata a sua maestà il tartufo a Campovalano di Campli con l’edizione numero ventidue della Sagra del Tartufo, organizzata dall’associazione “Campovalano Viva”, con il patrocinio del Comune di Campli e del Consorzio Bim. La manifestazione è stata presentata oggi al Bim dal presidente di Campovalano Viva, Daniele Barbieri, insieme allo chef Davide Cordoni, al vicepresidente del Bim, Luca Di Girolamo, ai consiglieri del Comune di Campli Agostino Rapini e Pietro Adriani.

Tra le grandi conferme dell’edizione il binomio gastronomia e cultura: in occasione della kermesse, infatti, ci sarà l’apertura straordinaria notturna della Necropoli di Campovalano e saranno organizzate visite guidate all’area archeologica e al tumulo multimediale, con servizio di bus navetta gratuito da e per la necropoli dalle ore 20 fino alle 24 e tutte le sere mercatino dei prodotti tipici e artigianali.

La Sagra si terrà per il settimo anno consecutivo presso la sede polivalente dell’associazione. Quest’anno a disposizione degli ospiti un’area di oltre 3600mq, con più di mille posti a sedere e spazi per l’intrattenimento.

Un ricco programma di eventi allieterà le serate dedicato al tartufo nella suggestiva ambientazione della Necropoli di Campovalano: martedì 11 Luglio alle 20.30 concerto dei “Taraf De Gadio-Tzigane,, Klezmer & Gipsy Music”, musica swing, celtica e klezmer; il 12 luglio, alle ore 20.30, concerto a cura dell’Associazione Orchestrale da camera Benedetto Marcello “The Old Ways – Sacra Profana Medioevale”; il 13 luglio serata con l’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo di Teramo, il 14 luglio, alle ore 20, la rappresentazione “La pietra e la radice”, una performance che è “dialogo tra le arti e un inno agli antenati” a cura dell’Associazione “AnimaFemina” con Frida Neri (voce, percussioni, loop station), Fabio Mina (flauti, elettronica), Laura Musone (teatro danza) e Coro de L’Alma Paolo Amodei (rievocatori italici), mentre il 15 e 16 luglio, a partire dalle ore 17, campo storico-didattico con lavorazione ceramica, metalli, tessitura, laboratorio per bambini e rievocazione di un rito funebre a cura dell’associazione “Ves Gentes”.

Ogni giorno a partire dalle 19, sarà proposto un menù tematico con l’aggiunta di alcuni piatti speciali proposti in edizione “limitata”, come la burratina tartufata e la trippa tartufata per l’edizione 2023. Confermate tutte le tradizionali specialità come formaggio fritto al tartufo, gli apprezzati tartufini di campovalano, le crepes,, la reale, spezzatino, mazzarelle e tanto altro.

Info: 338 574 7393 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.