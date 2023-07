UN'ESTATE RICCA DI EVENTI A NOTARESCO, IL 17 LUGLIO IL CONCERTO "DIMENSIONE NOMADE", DAL 31 AGOSTO L'ABRUZZO IRISH FESTIVAL

Presentato questa mattina al Consorzio Bim il calendario degli eventi estivi del Comune di Notaresco dal sindaco Antonio Di Gianvittorio e dal consigliere delegato agli Eventi Giuseppe Marziani.

Davvero molto ricco il cartellone proposto, che mira ad intrattenere e divertire ogni fascia di età, con iniziative che coinvolgeranno tutte le frazioni del territorio notareschino, grazie alla stretta collaborazione con le associazioni culturali, sportive e ricreative locali.

Una delle grandi novità di quest'anno è l'inclusione di Guardia Vomano nell' “Aspettando l’Abruzzo Irish Festival”, anteprima che si terrà il 31 agosto, insieme al consueto appuntamento dell’atteso Abruzzo Irish Festival in programma dal 1° al 3 settembre. Altro evento da segnalare il 17 luglio alle ore 21.30 in piazza del Mercato, il concerto “Dimensione nomade” con la partecipazione di tre ospiti dei Nomadi, una delle band più amate e celebrate del panorama musicale italiano: Beppe Carletti, Massimo Vecchi, Yuri Cilloni, che regaleranno al pubblico uno spettacolo emozionante, coinvolgendo gli spettatori in momenti di grande condivisione.

Inoltre, per tutta l’estate si svolgeranno concerti, cinema all'aperto, spettacoli teatrali, cortei e rivisitazioni storiche e tanto altro: da domani al 9 luglio la XIII edizione del Festival “Birre delle Colline Teramane” in piazza Civitello, il 16 luglio il IV Memorial Bruno D’Agostino e la Festa della Madonna del Carmelo con concerto del gruppo musicale “Outlet”; dal 17 luglio al 6 agosto la Festa del Calcio, il 22 e 23 luglio l’ottava edizione della rievocazione storica “Notarisco anno domini 1514”; dal 22 al 29 luglio bande e majorette, il 29 luglio la cover band dei Depeche Mode; il 30 luglio “I giochi di ieri e di oggi”; il 31 luglio nell’anfiteatro l’orchestra di fiati “Musici lotariani”. Ricco anche il programma del mese di agosto, con un evento al giorno: il 1° agosto spettacolo teatrale per bambini “Le storie di mister Oz”, il 2 agosto l’evento benefico aperitivo letterario, il 3 agosto serata danzante, il 4 agosto animazione e gonfiabili per bambini, il 6 agosto spettacolo teatrale sull’inclusione “Nessuno deve dirti chi sei”, proseguendo poi tutte le sere con musica, concerti, teatro dialettale (11 agosto); il 10 agosto maratona notturna; il 13 agosto l’ottava edizione della Festa della Famiglia, il 14 agosto spettacolo con “Direzioni parallele” per la festa di San Rocco, il 16 agosto banda musicale Castellarte e spettacolo con Alessandro Bocca; il 16 agosto alla mezzanotte fuochi pirotecnici, il 20 agosto omaggio a Lucio Battisti, il 21 agosto spettacolo di “Sennò Ventolera Trio” e Compagnia “Las Rojas de Estrella Flamenco”, il 22, 23 e 27 agosto spettacoli di teatro dialettale, dal 24 al 26 agosto il “Blow Up Festival”. Da segnalare il 9 agosto l’emozionante concerto a cura dell’Orchestra sociale abruzzese diretta dal M° Manfredo Di Crescenzo che si svolgerà nella splendida cornice dell’Abbazia di San Clemente a Guardia Vomano.

Riconfermata la scelta di riproporre “Abruzzosauro”, un parco tutto dedicato alla riproduzione fedele ed in grandezza reale dei dinosauri che sta riscuotendo un grande successo. “Un'opportunità straordinaria per le famiglie di immergersi in un'esperienza unica e coinvolgente – spiega il consigliere delegato Marziani - che aiuterà i bambini ad avvicinarsi al mondo dei dinosauri, imparando e divertendosi allo stesso tempo. Ogni dettaglio accurato delle riproduzioni permette loro di entrare in contatto con questi animali preistorici in modo realistico, stimolando la loro curiosità e fantasia. Inoltre, il parco rappresenta un'opportunità di crescita turistica per la nostra comunità, attirando visitatori da altre regioni e promuovendo il nostro territorio come meta turistica di grande interesse. Desidero ringraziare tutte le associazioni del territorio che hanno contribuito in maniera essenziale alla realizzazione del calendario, gli uffici comunali, il sindaco Antonio Di Gianvittorio e l'amministrazione comunale per il supporto”.

Per info. tel. 333.8171988 (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )