VIDEO-FOTO/ IL 27 E IL 28 GENNAIO AL PALABORGOGNONI DI CAMPLI LE QUALIFICAZIONI DEL CAMPIONATO DI SCHERMA ANTICA

Nel fine settimana del 27 e 28 gennaio si terranno le qualificazioni sud del Campionato di scherma storica al PalaBorgognoni di Campli, organizzato dall’associazione ASC – Attività Sportive Confederate Scherma Storica, con il patrocinio del Consorzio BIM e del Comune di Campli. Circa 70 atleti si affronteranno su 4 campi in altrettante discipline storiche. Dalla mattina del sabato fino al pomeriggio della domenica le discipline in ordine saranno le seguenti: Spada e Pugnale, Spada a due mani, Spada e Rotella, e Spada e Brocchiero. Tutte le discipline saranno disputate con simulacri in metallo e la grande novità sarà l'uso della VAR.

A presentare la manifestazione sono intervenuti in conferenza stampa al Consorzio BIM il vicepresidente Luca Di Girolamo, Marco Palmieri responsabile dell’associazione “Sala d’arme Achille Marozzo Abruzzo” (SAAM) e il consigliere delegato allo Sport, Agostino Rapini.

Da anni nella pratica della Scherma Storica le qualificazioni ai tornei nazionali sono divise tra nord e sud. Gli atleti si affrontano nelle varie discipline per definire e/o migliorare il proprio ranking. Quest'anno come sede delle qualificazioni è stata scelta Campli, uno dei borghi più belli d'Italia, per storicità e qualità della vita. In quelle giornate infatti oltre al torneo, lo stesso museo la sera del venerdì organizzerà una visita guidata per gli atleti. La città ospiterà circa un centinaio di persone tra i 70 atleti, 15 tra arbitri e staff organizzativo nazionale, più gli appassionati e gli accompagnatori degli atleti. L’ingresso è gratuito.

Non solo, dunque, un’occasione di sport ma anche di promozione turistica per il nostro territorio. Gli atleti, le famiglie e gli appassionati avranno la possibilità di ammirare le bellezze artistiche e monumentali del Comune di Campli con tante visite guidate.