TORNA DOMENICA 18 FEBBRAIO IL CARNEVALE CERMIGNANESE CON LA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

Torna domenica 18 febbraio, alle ore 15, per la settima edizione il Carnevale Cermignanese, a cura dell’Associazione “Strana Combinazione”. La manifestazione sarà animata dalla sfilata dei carri allegorici: saranno sette in tutto i carri tematici, tra cui super Mario Bros, gli eroi Marvel, l’Hospital, “La natura si ribella” ed altri, ad attraversare le vie del paese in un’atmosfera coinvolgente e festosa, per poi convergere su piazza Garibaldi dove il carnevale proseguirà fino a tarda sera, con gonfiabili, truccabimbi, animazione per bambini, musica e stand gastronomici. Il programma della manifestazione è stato presentato al Bim dal sindaco di Cermignano, Febo Di Berardo, dalla consigliera direttiva del Consorzio Elisa Marchiselli, dal vicesindaco Silvio Serrani, dal presidente dell’associazione “Strana Combinazione” Alfredo Marchiselliinsieme a Pier Francesco Ruggieri.

“Congratulazioni a tutti gli artefici di questo spettacolo – afferma il sindaco di Cermignano, Febo Di Berardo - che va oltre la sfilata dei carri carnevaleschi e rappresenta un vero e proprio catalizzatore di coesione e creatività per il nostro territorio, favorendo momenti di condivisione e grande partecipazione da parte di tutti i cittadini di Cermignano e frazioni, che hanno lavorato per mesi all’allestimento dei carri allegorici. Una manifestazione importante se si considerano che i carri a sfilare saranno sette, di cui quattro hanno preso parte anche al Carnevale teramano. La nostra amministrazione è da sempre impegnata a sostenere e promuovere eventi che esaltano la ricchezza culturale e territoriale”.

La manifestazione è patrocinata da Comune di Cermignano e Consorzio BIM Teramo.