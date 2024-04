FOTO-VIDEO/ UNA SALA RELAX PER I PAZIENTI ONCOLOGICI DELL'OSPEDALE MAZZINI, L'ASSOCIAZIONE "MORENA UNA FARFALLA PER SEMPRE" HA RACCOLTO I FONDI

Una sala relax attrezzata per i pazienti del reparto di oncologia dell’ospedale Mazzini di Teramo e per i loro familiari. È l’ultimo progetto di raccolta fondi portato avanti dall’associazione “Morena, una farfalla per sempre” Ets di Bellante, che in questi anni di attività ha donato materiale per oltre 100mila euro tra Oncologia, Radioterapia ed hospice dell’Ospedale Mazzini. L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa al Bim alla presenza del direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, insieme al primario di Oncologia la dottoressa Katia Cannita, il sindaco di Bellante Giovanni Melchiorre, il presidente del Bim di Teramo Marco Di Nicola, la psicologa Lisa Reginelli e la nutrizionista Gabriella Scarpone in rappresentanza dell’associazione e il presidente della Proloco di Bellante, Aldo Valentini.

Il progetto che l’associazione sta attualmente portando avanti prevede la creazione di uno spazio “relax” per i malati e i loro familiari nel reparto Oncologico dell'ospedale Mazzini di Teramo, che sarà attrezzato con area lettura, televisore, saletta per i colloqui per garantire un’area accogliente e riservata per i pazienti e i loro familiari, separata dallo spazio dedicato alle cure.

“Parlare di umanizzazione in sanità – dichiara il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia - significa parlare di un nuovo modo di intendere la cura, non incentrata solo sulla malattia ma sul malato nella sua totalità. È quindi basilare occuparsi anche dell’ambiente fisico e relazionale in cui viene curato, affermando definitivamente il principio della centralità del paziente. È con questo obiettivo che abbiamo intenzione di realizzare in Oncologia una sala relax che possa consentire ai pazienti di ascoltare musica, leggere un libro e anche colloquiare liberamente con i familiari in uno spazio di cura diverso. È ormai assodato che il modo in cui il paziente e i familiari vivono e percepiscono l’esperienza della malattia, è influenzato sia da fattori di tipo clinico, medico e professionale, sia da elementi di altra natura, come gli spazi di cura. Ringraziamo, pertanto, il presidente del Bim Marco Di Nicola e l’associazione “Morena una farfalla per sempre” e il suo presidente Giovanni Signorile per avere accolto la proposta di sostenerci”.

“Un’iniziativa davvero meritevole, che il Consorzio ha scelto di supportare con una propria donazione – spiega il presidente del Bim di Teramo Marco Di Nicola -, visto l’obiettivo così importante che l’associazione persegue con questo progetto: migliorare la qualità della vita e delle cure dei pazienti oncologici, per una sempre migliore assistenza sul territorio, incentrata sui bisogni complessivi del malato”.

“Un plauso all’incessante attività del presidente dell’associazione Giovanni Signorile – afferma il sindaco di Bellante Giovanni Melchiorre –, con questa iniziativa si contribuisce sensibilmente a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e dei loro familiari, cercando anche di eliminare il più possibile il “pellegrinaggio del malato” che va a farsi curare fuori perché non trova sul territorio adeguati e sufficienti servizi”.

Dal 2018 l’associazione ha attivato un servizio di assistenza psicologica e nutrizionale per i malati oncologici con sede presso l’Hospice in località Casalena, mettendo a disposizione una psicologa e una nutrizionista (il servizio è completamente gratuito). Importanti progetti anche per il reparto oncologico del San Salvatore dell’Aquila, dove l’associazione ha finora donato due poltrone per la chemioterapia, postazioni multimediali e 2 macchine “Dignicap Delta” con caschetto personalizzato per prevenire la caduta dei capelli ai pazienti sottoposti ai trattamenti chemioterapici.

Molta solidarietà e grande riscontro anche per la recente 4^ Camminata per l’Oncologia organizzata a Bellante dall’associazione; prossimo appuntamento il 18 maggio a Roseto degli Abruzzi con una passeggiata attraverso la Riserva del Borsacchio.