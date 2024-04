IL 3 MAGGIO IN USCITA "SUD", IL NUOVO VIDEO DEI MUSICI CELEBRA IL BORSACCHIO

Dopo il successo della “Festa”, il singolo uscito lo scorso 15 marzo e girato tra Teramo, il centro storico di Campli e il Belvedere di Giulianova, la band teramana “I Musici”, nata nel 2014 ed emergente nel genere del new folk itinerante, presenta il nuovo singolo dal titolo “Sud”, in uscita il 3 maggio su tutte le piattaforme on line, che inaugurerà il tour dei concerti 2024.

“Cerchiamo di portare in giro per l’Italia – spiegano Alessio Mariani e Marina Carpineta, componenti della band - la nostra visione della nuova musica popolare: l'incontro tra ritmi antichi e gestualità contemporanea racchiude l'essenza del percorso che stiamo avanzando con i nostri brani. Dopo l'uscita del brano La Festa, vogliamo inaugurare il tour dei concerti 2024 con l'atmosfera epica del nuovo singolo in uscita il 3 maggio dal titolo SUD. Il tema del viaggio, della meta promessa di pace, abbraccia tutti coloro che lasciano la propria terra e la portano sempre nel cuore, creando un unico senso di appartenenza. Partiti dalla musica popolare dell’Italia del Sud, siamo oggi convintamente proiettati verso la world music, con l’obiettivo di rendere più pop e contemporaneo il genere folk. Il nostro spettacolo vuole essere potente, coinvolgente e pieno di energia”.

“Il primo singolo La Festa – sottolinea il vicepresidente del Consorzio BIM, Luca Di Girolamo – fa parte di un progetto più ampio, promosso dal Bim, che intende valorizzare borghi e paesaggi caratteristici del nostro territorio. Il coinvolgimento del nostro Consorzio, che ha sostenuto dall’inizio il progetto di sperimentazione musicale, ha incoraggiato per il nuovo video la scelta della Riserva naturale del Borsacchio che, grazie alla preziosa biodiversità che custodisce, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici della costa abruzzese”.

Il nuovo singolo dei Musici, Sud, parla dell'orgoglio di sentirsi a casa riconoscendo in modo naturale la propria terra. “I Musici” nascono nel 2014. Tappe fondamentali della loro crescita, l’esibizione itinerante e nei locali, le aperture di concerti, la realizzazione di uno spettacolo con una propria identità. Componenti: Alessio Mariani (voce, chitarra battente, organetto), Marina Carpineta (voce), Doriano Monticelli (tamburello salentino), Gianluigi Cardelli (fisarmonica), Gianluca Ruffini (Basso), Giordano Costantini (chitarra) e Sara Di Donato, abruzzesi e teramani doc che portano in giro per l’Italia la world music fatta di armonie che celebrano i colori e l’energia dei suoni in movimento. L'espansione dei concerti dall'Abruzzo a tutte le regioni del centro-sud Italia (Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Umbria) è lo specchio del nuovo folk, vissuto ed elaborato per abbracciare le varie generazioni.