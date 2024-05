IL COMUNE DI CORTINO PRESENTA IL PROGETTO "VIVICORTINO" PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Un nuovo brand territoriale per la promozione turistica del Comune di Cortino: è nato il progetto “ViviCortino”: “Si realizza un sogno condiviso e promosso dal Comune di Cortino – spiega il sindaco Marco Tiberii – con l’obiettivo di accendere i riflettori su questo territorio unico, caratterizzato paesaggi incontaminati e scorci di grande bellezza naturalistica, ma anche tante tradizioni da scoprire e specialità enogastronomica”. Il progetto di marketing territoriale digitale è stato presentato questa mattina al Consorzio Bim dal sindaco Tiberii insieme all’assessore Giuseppe Marini e al consigliere Massimiliano Di Luigi.

Il progetto 'ViviCortino' mira a raccontare Cortino sia attraverso una campagna di tipo tradizionale, con cartellonistica stradale, ma soprattutto attraverso il portale www.vivicortino.it , che presenta la storia, la cultura e l'anima stessa del territorio. Ogni frazione, ogni sentiero e ogni angolo sono presentati con cura e amore, rispecchiando l’essenza della comunità che vi risiede e che vuole condividere le sue ricchezze naturali, culturali, storiche ed enogastronomiche. Le escursioni, come ad esempio “Da Cortino al Monte Fanum”, “Da Cortino al Ceppo”, e “L’anello di Padula” sono solo alcune delle esperienze offerte.

Il portale “ViviCortino” si propone così di rilanciare e far scoprire al visitatore un territorio che ha storie avvincenti da raccontare e segreti da svelare, rivolgendosi alle nuove generazioni che cercano la propria rinascita nel verde incontaminato e nella natura avvolgente dei nostri monti.

Con la presenza di bellezze naturali quali l’Abetina, le chiese del territorio, i famosi Mulini e le singole frazioni, solo per citarne alcune, con le loro storie legate alle tradizioni del territorio e al brigantaggio.

“ViviCortino” è una finestra aperta sul territorio, che invita non solo a esplorare ma anche a soggiornare presso le strutture disponibili e a degustare le specialità locali. “Il progetto è stato realizzato in italiano e inglese – conclude il sindaco - per raccontare il fascino di Cortino anche ai visitatori stranieri e accogliere ogni viaggiatore in questo abbraccio autentico di passione e bellezza”.