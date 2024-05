"CO-DRIVER PER UN GIORNO" A COLLEDARA CON UN CONVEGNO SU DISABILITA' E MOTORSPORT

Domenica 26 maggio a Colledara si terrà la manifestazione “Co-driver per un giorno”, pensata per dare ai ragazzi con disabilità la possibilità di misurarsi con gli sport motoristici e per favorire l’inclusione. L’iniziativa è stata presentata questa mattina al Bim dal presidente dell’Asd Pt Racing Roberto De Maggi, dal consigliere direttivo del Consorzio Morena Di Filippo, dal cabarettista Stellina e da altri organizzatori.

L’iniziativa è promossa dall’ASD Polisportiva Colledara in collaborazione con l’Asd P.T. Racing, l’Automobil Club di Teramo, il CUS UniTe, l’associazione Genius Loci, la cooperativa sociale 3M e con il patrocinio del Comune di Colledara e del Consorzio BIM.

I ragazzi potranno essere co-driver e testare le vetture da corsa dalle ore 9, con ritrovo dei partecipanti in piazza della Libertà, alle ore 10 inizieranno i giri sulle sei auto da rally disponibili e, alle ore 11.45, seguirà un Convegno sui temi dell’inclusione dal titolo “Disabilità e motorsport”, presso la Sala consiliare del Comune di Colledara.

Interverranno amministratori comunali e del Consorzio Bim di Teramo, il presidente dell’ASD PT Racing Roberto De Maggi, della ASD Polisportiva Colledara, il presidente dell’Automobil Club di Teramo Carmine Cellinese, il presidente del CUS (Centro Sportivo Universitario) UniTe Denis Mignini e il docente dell’Università di Teramo e responsabile del settore sportivo della provincia di Teramo, professor Marco Pompa. Seguirà con lo spettacolo di intrattenimento a cura dello showman e cabarettista Stellina, al secolo Giuseppe Di Cesare.