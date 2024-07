VIDEO-FOTO/ IL FESTIVAL DELL'APPENNINO FA TAPPA A VALLE PIOLA DI TORRICELLA SICURA TRA BENESSERE E TURISMO LENTO E SOSTENIBILE

Il Festival dell'Appennino fa tappa a Valle Piola di Torricella Sicura. Nato con l'obiettivo di promuovere il benessere derivante da un turismo lento e sostenibile, l'edizione 2024 si espande oltre i confini piceni grazie alla spinta del Commissario Straordinario Sisma, Guido Castelli, affinchè fossero interessati i comuni del Cratere laziale, umbro e abruzzese oltre quello marchigiano.

"La mèta di questi appuntamenti" - spiega il direttore artistico del Festival Carlo Lanciotti - "che si articolano in momenti di passeggiate inclusive immersi nella natura seguiti da un convivio a sfondo culturale, è principalmente quello di invertire la tendenza allo spopolamento dei centri ormai disabitati nelle aree interne."

Aspettando l'ultima data abruzzese di Colledara il 28 luglio, ma non del Festival ( che si protrarrà sino al 31 agosto), il presidente del Bim Vomano-Tordino Marco Di Nicola motiva la scelta di Valle Piola: "Il borgo di Torricella Sicura si presta perfettamente alle conformità della manifestazione che porta, attraverso un'escursione nella vicina Acquaratola, a riscoprire e rivivere un paese dove un tempo si accentrava la popolarità."

A rinnovare le tradizioni antiche perchè non vengano dimenticate è Il Rifugio del Pastore, dove al ritorno dalla passeggiata i visitatori godranno di vitto e musica.

Preso in gestione dalla Proloco di Torricella Sicura, l'ostello ospita da ormai quasi dieci anni i turisti che scelgono di staccare qualche giorno dalla mondanità per ritirarsi tra le bellezze naturali.

"È un'esperienza iniziata quasi per gioco" racconta Romina D'Andrea, una dei dirigenti della Proloco e responsabile della struttura: "che col tempo è diventata una necessità. Sono tantissimi gli ospiti, anche stranierie, che grazie al passaparola, hanno contribuito all'affermarsi del nostro progetto che fa conoscere l'Abruzzo e, in particolare, luoghi meravigliosi della provincia di Teramo."

Il prossimo 10 luglio il Rifugio del Pastore compirà dieci anni di attività; il Festival dell'Appennino oggi ne anticipa i festeggiamenti per il decennale. A prendere parte al pomeriggio a Valle Piola c'era anche il Prefetto Fabrizio Stelo.